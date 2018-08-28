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Кайли Дженнер рассказала, какие бьюти-советы хочет дать своей дочери

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Кайли Дженнер со Сторми
Кайли Дженнер со Сторми / Instagram

Светская львица, участница шоу "Семейство Кардашян" и звездная мамочка Кайли Дженнер рассказала о том, что для нее значит красота и какие бьюти-советы она хочет дать своей дочери Сторми.

Об этом звезда призналась в интервью австралийскому изданию Vogue.

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По мнению 21-летней Кайли Дженнер, нужно не бояться экспериментов.

Главное, что я хочу объяснить Сторми – это то, что нужно быть беззаботной и не бояться экспериментировать. Я буду позволять ей экспериментировать со своим внешним видом и тем, кем она хочет быть,
– отметила девушка.

кайлі дженнер стормі
Кайли Дженнер и Сторми / Instagram

Кайли добавила, что для нее красота – это быть собой.

"Я думаю, что доверие делает человека красивым. Жизнь прекрасна", – заявила звезда.

Кроме того, знаменитость поблагодарила всю свою семью за то, что та научила ее ценить внутреннюю красоту.

Я чувствовала себя наиболее уверенно, когда была ребенком и у меня не было никаких забот. Моя семья просто позволила мне быть тем, кем я хочу, и чувствовать себя свободной,
– отметила Кайли.

К слову, Кайли Дженнер впервые снялась для обложки Vogue Australia.

калй дженнер
Кайли Дженнер / Vogue Australia

Напомним, Кайли Дженнер родила дочку 1 февраля 2018 года от возлюбленного Тревиса Скотта. Девочке знаменитость дала необычное имя – Сторми. Сначала модель скрывала информацию, что ожидает появления ребенка, но впоследствии СМИ все-таки узнали о пополнении в семье Кардашянов.

Теги: LifeStyle Психология Советы Дети и несовершеннолетние Красота Кайли Дженнер Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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