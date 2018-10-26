Кайли Дженнер с возлюбленным приобрела роскошное поместье в Беверли-Хиллз

Светская львица Кайли Дженнер решила переехать в совместное жилье со своим возлюбленным и отцом первенца Трэвисом Скоттом. Звезда приобрела стильный особняк за 13,45 миллиона долларов.

Об этом сообщают на Harper's Bazaar.

Хотя пара уже около 1,5 года находится в отношениях и воспитывает многомесячную дочь Сторми, влюбленные часто жили отдельно из-за загруженных графиков. Похоже, Кайли и Трэвис решились на покупку собственного жилья, купив дом в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз.

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На территории дома расположен большой бассейн и просторная зона отдыха, посажено много зелени, а в доме удачно расположились спальня, кухня, ванные комнаты и другие удобства. Стоит добавить, что новый особняк расположен недалеко от места, где живут другие члены семьи Кардашьян-Дженнер.