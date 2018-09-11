Кайли Дженнер снялась в ярких образах для трех обложек глянца: фото

Светская львица Кайли Дженнер, которая является самой богатой представительницей легендарной семьи Кардашян, украсила три обложки свежего номера британского журнала Glamour.

Новые снимки Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

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21-летняя звезда позировала в ярких образах, которые напоминают 80-е годы. Так, Кайли Дженнер продемонстрировала различные варианты макияжа: от нюдових оттенков до ярких и насыщенных цветов.



Кайли Дженнер / Glamour UK



Кайли Дженнер / Glamour UK



Кайли Дженнер / Glamour UK

Напомним, экс-парень звезды реалити-шоу Кайли Дженнер рэпер Tyga дал скандальное интервью, в котором рассказал, что думает об успехе экс-девушки. В частности он отметил, что без него Кайли не достигла бы успеха.