Кайли Дженнер снялась в соблазнительной фотосессии для украинки: фото

Светская львица Кайли Дженнер очаровала новыми снимками, на которых позирует в объективе украинского фотографа Саши Самсоновой. Девушка уже несколько лет фотографирует целое семейство Кардашян-Дженнер.

Новые фотографии звездная мама Кайли опубликовала в своем Instagram. На снимках Дженнер позирует в платье на бретельках с тигровым принтом, которое разлетается на воздухе.

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Пустынная территория прекрасно сочеталась с образом Кайли, а сама девушка уверенно продемонстрировала свои пышные ягодицы и аппетитную фигуру. Только за 6 часов после публикации фото их оценило более 3 миллионов пользователей в Instagram.

Стоит добавить, что для новых фото Кайли не прибегла к "инъекциям красоты" на губах.