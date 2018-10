Кайли Дженнер стала гламурной Барби в новой съемке: эффектные фото

Светская львица Кайли Дженнер взбудоражила сеть новыми фотографиями, на которых предстает в образе популярной куклы Барби. На первый взгляд кажется, что это действительно пластиковая кукла в коробке, однако фоторедактор и мастерство автора снимков сделали свое дело.

Автором новых гламурных фото стал известный фэшн-художник Грег Свалес. На фотографиях 21-летняя Кайли Дженнер позирует в соблазнительном розовом боди, которое чуть сверкает на свету, и держится на одном плече. Свой "кукольный" наряд девушка дополнила круглой подвеской на цепочке, макияжем в розовых оттенках и легкими кудрями.

"Life in Plastic, it's Fantastic" – написала Кайли в своем Instagram, что переводится как: "Жизнь в пластике – это фантастика".



Кайли Дженнер в образе куклы Барби

Другие фото, на которых Дженнер как будто просилась на волю из-под пластиковой коробки, были подписаны как: "Come On Barbie, let's Go Party" ("Давай, Барби, начинаем вечеринку").

Стоит добавить, что для макияжа Кайли, похоже, использовала новую линейку собственной косметики Kylie Cosmetics, которую она выпустила совсем недавно. Возможно, эта фотосессия и стала частью новой рекламной кампании. Также особое внимание привлекают пышные губы модели, которые она недавно повторно подвергла инъекциям красоты (филлерам).