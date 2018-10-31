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      Кайли Дженнер стала гламурной Барби в новой съемке: эффектные фото

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      Кайли Дженнер в образе куклы Барби
      Кайли Дженнер в образе куклы Барби / Instagram / @kyliejenner

      Светская львица Кайли Дженнер взбудоражила сеть новыми фотографиями, на которых предстает в образе популярной куклы Барби. На первый взгляд кажется, что это действительно пластиковая кукла в коробке, однако фоторедактор и мастерство автора снимков сделали свое дело.

      Автором новых гламурных фото стал известный фэшн-художник Грег Свалес. На фотографиях 21-летняя Кайли Дженнер позирует в соблазнительном розовом боди, которое чуть сверкает на свету, и держится на одном плече. Свой "кукольный" наряд девушка дополнила круглой подвеской на цепочке, макияжем в розовых оттенках и легкими кудрями.

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      "Life in Plastic, it's Fantastic" – написала Кайли в своем Instagram, что переводится как: "Жизнь в пластике – это фантастика".


      Кайли Дженнер в образе куклы Барби

      Другие фото, на которых Дженнер как будто просилась на волю из-под пластиковой коробки, были подписаны как: "Come On Barbie, let's Go Party" ("Давай, Барби, начинаем вечеринку").

      Кайли Дженнер в образе куклы Барби


      Кайли Дженнер в образе куклы Барби

      Стоит добавить, что для макияжа Кайли, похоже, использовала новую линейку собственной косметики Kylie Cosmetics, которую она выпустила совсем недавно. Возможно, эта фотосессия и стала частью новой рекламной кампании. Также особое внимание привлекают пышные губы модели, которые она недавно повторно подвергла инъекциям красоты (филлерам).

      Теги: LifeStyle Кайли Дженнер Мода
      Источник: 24 Канал
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