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Кайли Дженнер стала лицом adidas Originals и снялась для рекламной кампании фото

106 Читати новину українською
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Adidas

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер подписала контракт с Adidas. Так, модель снялась для рекламной кампании новых кроссовок adidas Originals Falcon Dorf.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Кайли Дженнер с adidas Originals объединились, чтобы представить кампанию Falcon. Оригинальная модель появилась в 1997 году как символ эпохи, в которой женщины не боялись нарушать правила и открыто выражать свое мнение. Интересно, что в этом же году родилась и сама Кайли.

Кайлі Дженнер / Adidas
Кайли Дженнер / Adidas

Я обожаю стиль 90-х. Именно ими вдохновлена большая часть оттенков косметики моего бренда. Эти образы действительно напоминают нам то время,
– рассказала Дженнер.

Новаторский дизайн кроссовок дополнен панельным вставками из сетки и замши и украшен зеркальными деталями. Кроме того, новые модели дополнены новыми цветовыми акцентами – белым, розовым, черным и синим.

Кайлі Дженнер / Adidas
Кайли Дженнер / Adidas

Кайлі Дженнер / Adidas
Кайли Дженнер / Adidas

Кайлі Дженнер / Adidas
Кайли Дженнер / Adidas

Кайлі Дженнер / Adidas
Кайли Дженнер / Adidas

Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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