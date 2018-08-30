Кайли Дженнер стала лицом adidas Originals и снялась для рекламной кампании фото
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер подписала контракт с Adidas. Так, модель снялась для рекламной кампании новых кроссовок adidas Originals Falcon Dorf.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Кайли Дженнер с adidas Originals объединились, чтобы представить кампанию Falcon. Оригинальная модель появилась в 1997 году как символ эпохи, в которой женщины не боялись нарушать правила и открыто выражать свое мнение. Интересно, что в этом же году родилась и сама Кайли.
Кайли Дженнер / Adidas
Я обожаю стиль 90-х. Именно ими вдохновлена большая часть оттенков косметики моего бренда. Эти образы действительно напоминают нам то время,
– рассказала Дженнер.
Новаторский дизайн кроссовок дополнен панельным вставками из сетки и замши и украшен зеркальными деталями. Кроме того, новые модели дополнены новыми цветовыми акцентами – белым, розовым, черным и синим.
Кайли Дженнер / Adidas
Кайли Дженнер / Adidas
Кайли Дженнер / Adidas
Кайли Дженнер / Adidas
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