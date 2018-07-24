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Кайли Дженнер стала самой богатой звездой в Instagram

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Кайли Дженнер стала самой богатой звездой в Instagram 2018
Кайли Дженнер стала самой богатой звездой в Instagram 2018 / Instagram / @kyliejenner

По итогам экспертов издания Hopper HQ, светская львица Кайли Дженнер получает больше всего средств за продвижение рекламы на своей странице в Instagram. Звезда "подвинула" в рейтинге прошлогоднюю рекордсменку Селену Гомес, а также футболиста Криштиану Роналду и сестру Ким Кардашян.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Социальная сеть вдруг обнародовала рейтинг звезд, который составила компания HopperHQ на основе SEO-анализа, где показано сколько стоит реклама у самых популярных звезд сети. Стоит добавить, что авторы рейтинга разделили его на несколько категорий: звезды, красота, мода, фитнес, еда, Lifestyle, спорт, путешествия.

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Следовательно, 20-летняя девушка Кайли Дженнер, которая является владелицей бренда косметики Kylie Cosmetics, стала самой богатой звездой в Instagram. Эксперты узнали, что за одну рекламную публикацию в соцсети девушка может получать 1 миллион долларов. У девушки больше 111 миллионов подписчиков.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Певица Селена Гомес, которая имеет 138 миллионов подписчиков, в это же время получает 800 тысяч долларов за рекламное сообщение, Криштиану Роналду (133 миллиона подписчиков) – 750 тысяч долларов, а звезда Ким Кардашян (113 миллионов подписчиков) - 720 тысяч долларов.

В первую десятку богачей также вошли такие звезды как певица Бейонсе, актер Дуэйн Джонсон, певец Джастин Бибер, футболисты Неймар и Лионель Месси и модель Кендалл Дженнер.

Рейтинг самых богатых звезд в Instagram 2018

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Стоит отметить, что Селена Гомес находилась на первой строчке "богатого" рейтинга. Ровно год назад она имела более 122 миллионов подписчиков и теоретически могла брать за рекламные посты по 550 тысяч долларов за 1 шт. Ким Кардашян в 2017 году занимала второе место и имела около 100  миллионов подписчиков. Стоимость рекламы в ее Instagram тогда достигала 500 тысяч долларов за публикацию.

Третьим в рейтинге был футболист Криштиану Роналду с 104 миллионами подписчиков, – тогда он мог брать около 400 тысяч долларов за пост. Кайли Дженнер тогда же была на 4 месте, имела 95 миллионов подписчиков и брала за одну публикацию 400 тысяч долларов.

Напомним, что несколько недель назад Кайли Дженнер вошла в рейтинг издания Forbes с доходом в 166,5 миллиона долларов. Состояние 20-летней Кайли Дженнер оценивают в 900 миллионов долларов, которые она заработала благодаря линии косметики Kylie Cosmetics.

Теги: Соцсети Instagram Кино Мода Музыка рейтинги LifeStyle Джастин Бибер Бейонсе Кендалл Дженнер Селена Гомес Ким Кардашян Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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