Кайли Дженнер удалила все фото дочери в Instagram: названа причина

Светская львица и участница шоу "Семейство Кардашян" неожиданно удалила все фото 4-месячной дочери Сторми в Instagram. По словам инсайдеров, Кайли угрожают похитить дочь.

Об этом сообщают источники в издании The Sun.

Если раньше Кайли Дженнер регулярно делилась милыми фото и видеороликами с дочкой от рэпера Трэвиса Скотта, то сейчас этих фото на ее странице в Instagram больше нет.

Читайте также: Кайли Дженнер рассказала о материнстве и показала фото трехмесячной дочери

Решение удалить все фотографии дочери Кайли приняла в понедельник, 11 июня.

Кайли Дженнер с дочерью Сторми

"В социальных сетях растет количество троллей, которые называют дочь Кайли "гадкой" и присылают массу других оскорбительных фраз. Кайли очень расстроена, поскольку некоторые из этих комментариев являются прямыми угрозами похитить ее", – добавил инсайдер.

Из всех фото с дочкой Сторми гламурная мамочка решила оставить только одно из первых фото, где новорожденная держит Кайли за палец.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 6 Лют 2018 р. о 1:14 PST

Напомним, что на последнем фото, что 20-летняя Дженнер опубликовала в Instagram, она обрезала лицо своей дочери, оставив ее один глаз. После гневных комментариев пользователей, которые не одобрили такое фото, Кайли ответила, что: "Я вырезала фотографии своего ребенка, потому что я не делюсь ее снимками сейчас". После такого заявления девушка удалила все фото дочери в Instagram.