Кайли Дженнер украсила обложку Forbes и попала в список самых богатых женщин США

Журнал Forbes представил обложку августовского номера, которую украсила 20-летняя Кайли Дженнер – звезда реалити-шоу и владелица косметического бренда.

По информации издания, благодаря своей линейке косметики Kylie Cosmetics девушка заработала 900 миллионов долларов. В целом в списке 60 самых богатых женщин Америки, 20-летняя Дженнер заняла 27 место.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 11 Лип 2018 р. о 7:00 PDT

Кайли запустила свой бренд только два года назад, и за это время марка продемонстрировала потрясающие результаты.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 9 Лип 2018 р. о 11:21 PDT

Как только ее прибыль превысит отметку в один миллиард долларов, она подвинет основателя Facebook Марка Цукерберга, как самого молодого миллиардера, который достиг таких состояний в 26 лет.

Кайли Дженнер для Forbes: видео