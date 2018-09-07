Кайли Дженнер в латексном платье скопировала образ Ким Кардашян: фото
21-летняя Кайли Дженнер, которая является самой богатой представительницей легендарной семьи Кардашян, посетила светскую вечеринку в обольстительном образе.
Для события Дженнер выбрала мини-платье из латекса оттенка чайной розы. Такой образ выгодно подчеркнул ее объемные формы, а также акцентировал внимание на стройных ногах.
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Кайли Дженнер в латексном платье
Интересно, что такой же образ не раз выбирала старшая сестра Кайли – Ким Кардашян. В последнее время Дженнер черпает вдохновение от модных выходов Ким и повторяет их.
Ким Кардашян
Кому из сестер больше подходит платье?
Источник: 24 Канал
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