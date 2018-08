Кайли Дженнер в образе богини снялась в клипе Трэвиса Скотта: видео

Рэпер Трэвис Скотт презентовал клип на свою песню "Stop being trying to be God", в котором снялась его любимая девушка, звезда реалити-шоу о "Семействе Кардашян" Кайли Дженнер.

В новом ролике "Stop being trying to be God" ("Прекрати пытаться быть Богом") время от времени изображены библейские сюжеты: сам Скотт гуляет среди овец, затем проводит обряд крещения, позднее предстает в роли Бога на небесах.

Кайли Дженнер сыграла роль богини, которая одета в золотое одеяние и излучает свет. Девушка символично появляется с маленьким ягненком на руках, по губам которого можно прочитать название песни.



Кайли Дженнер в клипе "Stop being trying to be God"

Кроме того, в клипе также снялся британский певец Джеймс Блейк.

Travis Scott – Stop being trying to be God: смотрите видео

После публикации видео в YouTube Трэвис Скотт показал фото их с Кайли полугодовалой дочери Сторми, которая одета в боди с названием его нового альбома "Astroworld".

"Возвращайся домой, моя малышка. Будь готова к рок-н-роллу!" – прокомментировал снимок Скотт.