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Кайли Дженнер в провокационной позе снялась с бойфрендом в GQ: фото

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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Фото из Іnstagram

Кейли Дженнер, которую журнал Forbes признал одной из самых богатых знаменитостей, снялась для обложки издания GQ вместе с любимым Трэвисом Скоттом.

На фото 20-летняя Дженнер была изображена в черном купальнике, сидя на коленях своего бойфренда, который был одет в строгий костюм.

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Допис, поширений GQ (@gq)

Кроме съемки, звездная пара дала интервью, в котором они обсуждали личную жизнь.

Кейли вспомнила их первую встречу Трэвисом на музыкальном фестивале Coachella: "Мы понравились друг другу. Я просто прыгнула в автобус, а потом мы поехали на закат солнца, я провела целый тур вместе с ним".

По словам Дженнер, Скотт не любит внимание, когда речь идет об их отношениях.

"Я знаю, что ему не нравится внимание. Вот почему наши отношения такие частные. Если он приглашен на какое-то событие, я не приду. Потому что я хочу, чтобы он сделал свое дело. Я знаю, что он не в восторге от этого, но он смирился, поскольку мы любим друг друга и у нас есть семья", – поделилась она.

 

Допис, поширений GQ (@gq)

 

Допис, поширений GQ (@gq)

Напомним, 20-летняя Кайли Дженнер родила девочку от 25-летнего рэпера Трэвиса Скотта 1 февраля 2018 года. Слухи о беременности Кайли ходили в сети в течение последних нескольких месяцев, однако звезда не спешила их подтверждать.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Теги: LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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