Кайли Дженнер впервые показала лицо своего ребенка

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер впервые после рождения дочери показала ее лицо.

Соответствующее фото светская львица разместила на странице Instagram.

Как известно, 1 февраля 2018 года сестра Ким Кардашян родила дочь Сторми. В течение беременности она скрывала информацию об ожидании первенца. Впоследствии Кайли Дженнер впервые показала фото с новорожденной.

До сих пор звезда реалити-шоу скрывала лицо дочери, однако теперь сторонники могут полюбоваться нежными кадрами. На видео ребенок лежит в белом комбинезоне и пушистом одеяльце.

Моя милая девочка,

– лаконично написала Кайли Дженнер.

Допис, поширений Kardashians (@kardashianxo_) 3 Бер 2018 р. о 12:40 PST

Напомним, что Кайли Дженнер является самой младшей сестрой Ким Кардашян. Отцом новорожденной дочери стал рэпер и ее бойфренд Трэвис Скотт. Однако экс-парень светской львицы Тайга, заявил, что тоже может быть отцом девочки, поскольку, по его подсчетам, на время зачатия они с Кайли еще имели интимные отношения.