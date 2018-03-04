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Кайли Дженнер впервые показала лицо своего ребенка

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Кайли Дженнер показала лицо своего ребенка
Кайли Дженнер показала лицо своего ребенка / Фото из открытых источников

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер впервые после рождения дочери показала ее лицо.

Соответствующее фото светская львица разместила на странице Instagram.

Как известно, 1 февраля 2018 года сестра Ким Кардашян родила дочь Сторми. В течение беременности она скрывала информацию об ожидании первенца. Впоследствии Кайли Дженнер впервые показала фото с новорожденной.

До сих пор звезда реалити-шоу скрывала лицо дочери, однако теперь сторонники могут полюбоваться нежными кадрами. На видео ребенок лежит в белом комбинезоне и пушистом одеяльце.

Моя милая девочка,
– лаконично написала Кайли Дженнер.

Напомним, что Кайли Дженнер является самой младшей сестрой Ким Кардашян. Отцом новорожденной дочери стал рэпер и ее бойфренд Трэвис Скотт. Однако экс-парень светской львицы Тайга, заявил, что тоже может быть отцом девочки, поскольку, по его подсчетам, на время зачатия они с Кайли еще имели интимные отношения.

Теги: LifeStyle Дети Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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