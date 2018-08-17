Кайли Дженнер впервые украсила обложку Vogue: фото

Светская львица и звезда шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер впервые снялась для обложки Vogue Australia.

Это дебют для 21-летней Кайли, а вот ее сестры Кендалл Дженнер и Ким Кардашян не раз снимались для этого журнала.

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Кайли Дженнер для Vogue Australia

Красавицу сфотографировала Джеки Никерсон в стильных образах и с минималистичным макияжем.

Кайли также дала интервью, в котором рассказала про свою дочку Сторми и отношения с бойфрендом Трэвисом Скоттом.