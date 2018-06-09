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Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в коротких шортах: фото

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Соцсети

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" – Кайли Дженнер – поразила поклонников новыми снимками в социальной сети. Актриса засветила аппетитные формы в летнем образе.

Кайли Дженнер не останавливается на карьере актрисы в реалити-шоу. Звезда уже является владельцем популярного косметического бренда, который уже покорил весь мир. В то же время сестра Ким Кардашян не отказывается от стильных съемок и активно заполняет свою страницу в социальной сети Istagram.

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Знаменитость показала свой летний образ, чем поразила подписчиков. На кадрах, опубликованных в сети, Кайли Дженнер позирует перед камерой на кровати. Звезда одета в полосатый топ и объемные короткие шорты. Наряд стильно подчеркнул аппетитные формы Кайли Дженнер и красоту ее тела.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Таким образом знаменитость решила прорекламировать матовую помаду собственного бренда. Кайли Дженнер стремился показать, что даже утром женщина может выглядеть роскошно. Это знаменитости успешно удалось. По меньшей мере 3 миллиона пользователей сети лайкнули каждое из серии фото Кайли Дженнер. После такой рекламы многие женщины поспешат приобрести косметику, по крайней мере, такое желание они высказали в комментариях к сообщению.

 

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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