Кайли Дженнер засветила стройную фигуру в коротком топе: фото
Новоиспеченная мама Кайли Дженнер уже через месяц после родов весело проводит время и успевает растить свою одномесячную дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта.
Звезда, похоже, решила хорошо провести время со своими подругами и сестрами, примерив соблазнительные образы.
Читайте также: Украинка сделала стильную фотосессию сестре Ким Кардашян: первое фото
Кайли выбрала стильный черный топ, который удачно подчеркивал ее грудь и стройный живот, и лаковую черную юбку. Наверх 20-летняя девушка надела яркий оранжевый пуховик.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии