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Кайли Миноуг в мини-платье отметила 50-летие танцами на кровати

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Австралийская поп-дива Кайли Миноуг стала главной героиней майского номера модного журнала Vogue Австралия. Фотосессия, которая украсила страницы глянца, посвящена юбилею певицы.

Поздравляя Миноуг с днем рождения, редакция австралийского Vogue описала ее, как женщину, которая всегда улыбается.

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"Кайли Миноуг танцует на кровати в мини-платье Schiaparelli. Ее длинные светлые волосы россыпью ложатся на ее лицо, наполненное абсолютной детской радостью. С закрытыми глазами, она блаженно улыбается. Она улыбается всегда. Она отмечает не только свой день рождения. 12 лет без рака. 30 лет в музыкальной индустрии", –сообщает издание.

В интервью певица признается, что она очень эмоциональная и чувствительная.

"Да, я очень чувствительна, но в то же время я умею противостоять трудностям и это делает меня человеком с очень противоречивым характером. Я могу свести с ума любого. Я Близнецы и это вечное "да-нет", "нет-да". Но я также очень прагматичная. Мне очень повезло в жизни. У меня всегда были возможности и это касается не только моей карьеры. Для меня всегда были открыты все двери. Это моя судьба", – сообщила она.

Теги: Фотоновости Стиль и мода LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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