Хотя на дворе не бурные 90-е, в Украине продолжают заниматься рейдерством. Предприятие "Дары Львовщины" незаконно завладело львовскими рынками "Подзамче" и "Винниковский" во Львове.

Об этом 24 канала сообщила руководитель управления коммунальной собственности Львовского горсовета Инна Свистун.

Рейдерство в стиле 90-х

Читайте также Порошенко грозит арест: суть подозрения за назначение Семочко

Львовский горсовет обратился в Офис противодействия рейдерству с жалобой. Ведь очевидно наглое беспрецедентное рейдерство со стороны ООО "Дары Львовщины". Это фактически попытка переписать на себя коммунальные рынки Львова,

– отметила Инна Свистун.

Как рассказала чиновница, рынки "Подзамче" и "Винниковский" в 1991 году были переданы в собственность территориальной общины Львова. В 2001 году Львовский горсовет заключил договор аренды с ООО "Дары Львовщины", куда вошли эти два рынка. В 2018 году после инвентаризации договор продлили.

Интересно Садовый хочет сократить 30% депутатов Львовского городского совета: детали

Однако, в конце 2019 года с помощью регистратора коммунального предприятия Винниковского горсовета Ирины Ревакович в реестр была внесена неправомерная запись о том, что рынки "Подзамче" и "Винниковский" принадлежат ООО "Дары Львовщины".

Рынки за 650 грн

Эта запись, по словам Свистун, сделана на основании договора купли-продажи оборотных средств с 2001 года стоимостью 650 (!) гривен. Это не соответствует реальной стоимости зданий и не может быть основанием для права собственности на недвижимое имущество. Кроме того, на ООО "Дары Львовщины" перерегистрировали землю вообще неизвестно, на каких основаниях.

Читайте также Садовый просит Верховную Раду расследовать "мусорную блокаду" Львова

Ревакович, говорит Инна Свистун, нарушила закон о государственной регистрации, поскольку не проверила наличие зарегистрированных прав на рынки. В реестре были записи о праве собственности территориальной общины Львова на "Подзамче" и "Винниковский".

Также из реестра следует, что депутат Львовского горсовета от БПП ( "Европейская солидарность") Григорий Козловский заключил договор ипотеки про заем "Дарам Львовщины" миллиона триста тысяч гривен. Позже "Дары Львовщины" сменили собственника и перешли из коммунальной в частную собственность. Как отмечает Инна Свистун, записи, внесенные нотариусом, также неправомерны. Поэтому Львовский горсовет обратился в Офис противодействия рейдерству с жалобой.

10 июня Офис противодействия рейдерству рассмотрел жалобу Львовского горсовета о незаконной передаче в собственность "Дарам Львовщины" рынков "Подзамче" и "Винниковский". После рекомендательных выводов Офиса министр юстиции примет решение. Надеемся, нашу жалобу удовлетворят,

– отмечает Свистун.

Как добавляет чиновница, "Дары Львовщины", которые якобы владеют рынками, продолжают платить арендную плату бюджета Львова. Очевидно, опасаясь отмены неправомерных записей о праве собственности. Что приведет к разрыву договора об аренде.

Что известно о выводе рынков "Подзамче" и "Винниковский" из коммунальной собственности