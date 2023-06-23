Мир ждет контрнаступления Украины, а я готовлю бойцов, – интервью полковника бригады Буревий

"Буревий" – одна из 8 бригад "Гвардии наступления", бойцы которой готовятся идти в контрнаступление в составе Сил обороны. За подготовку в бригаде отвечает Назарий Ясинский. К чему готовят бойцов "Буревия", как выглядит современная война и почему возвращение границ 1991 еще не будет означать победу Украины – читайте в интервью Ясинского 24 Каналу.

Полковник Нацгвардии Назарий Ясинский с псевдо "Гюрза" – один из тех боевых офицеров, которые готовят бойцов Гвардии наступления к восстановлению территориальной целостности Украины. Он – начальник боевой подготовки, заместитель командира части "Буревий".

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Ясинский говорит, что неумный солдат – мертвый солдат. Поэтому он учит будущих штурмовиков Гвардии наступления не только полагаться на мышечную память на поле боя, но и думать и быть готовым брать на себя ответственность.



Назарий Ясинский во время подготовки рекрутов / Фото Анастасии Салашной, НГУ

Готовить людей полковник умеет и это доказано практикой. Подготовленные им бойцы не разрешили российским оккупантам захватить Гостомельский аэропорт в начале вторжения России в феврале 2022 года. Его парни обороняли Рубежное, где буквально за каждое здание шли жестокие бои. Но благодаря хорошей подготовке и грамотному командованию подразделение имело минимальные потери. Также Ясинский командовал обороной в одной из частей Бахмута.

"Гюрза" отмечает, что еще со времен Революции Достоинства для него самое главное сохранить личный состав и не предать украинских людей. Исходя из этого подготовку бойцов он организует максимально эффективно. Потому что, как говорит полковник, победа любит подготовленных.

Так что в интервью сайту 24 Канала Ясинский рассказал, как российско-украинская война изменилась за 9 лет, чем опытных офицеров могут удивить россияне и чего ждут защитники от контрнаступления.

"Восстановить границы Украины мы могли еще в 2014-м"

Его война началась еще в 2014 году. Тогда Ясинский командовал взводом специального назначения одного из тернопольских подразделений Нацгвардии. А после нападения России на Украину в составе своего подразделения одним из первых отправился на Донбасс. Участвовал в боях за Славянск, Николаевку, Ямполь, Закотное, Северск, Дебальцево.

По словам полковника, наиболее сложной ситуация тогда была на блокпосту 3А возле Славянска – там обстрелы не прекращались ни на минуту. Однако лично для него самыми горячими были бои за Комиссаровку и Дебальцево.

"В Дебальцево мы взяли первого российского военного в плен. Потому что тогда, в 2014 году, сепаратистов координировали российские офицеры. И этот пленный сказал одну фразу, которую я запомнил: "Мы тупые и наглые, а украинцы – умные, но продажные", – вспоминает Ясинский.



Назарий Ясинский во время подготовки рекрутов / Фото Анастасии Салашной, НГУ

Ясинский отмечает, что Украина могла вернуться в свои границы еще тогда, до конца октября 2014 года.

Начиная со Славянска: как только мы начинали бить их – объявляли прекращение огня. Только мы берем инициативу – нас заставляли отступать. Они тем временем окапываются и идут на нас более подготовлено. Схема войны на тот момент была такой, что между двумя нашими мог располагаться сепарский блокпост.

– рассказывает офицер.

Поэтому на том этапе войны восстановить территориальную целостность не удалось. Но это была война, которую неправильно называть АТО.

"АТО – это противостояние за какой-то один объект, а не две области. На тот момент для нас это была война. Боевые действия, специальные операции, погибали и собратья, и гражданские. Но по интенсивности по сравнению с 2022 – это была легкая прогулка", – говорит он.

В 2015 году Ясинский присоединился к Бригаде быстрого реагирования (ББР). Это подразделение было одним из самых продвинутых в Нацгвардии – системы подготовки и работы штабов организовали по стандартам НАТО, личный состав набирали из высоко мотивированных добровольцев. Это гвардейское подразделение было тем, кто реально участвовал в боевых действиях.

"Первое направление, куда мы поехали в составе ББР – Светлодарская дуга. По сравнению с 2015, в 2018 году противника стало больше и он начал более качественно умирать на нашей земле", – вспоминает Ясинский.



Назарий Ясинский во время подготовки рекрутов / Фото Анастасии Салашной, НГУ

В 2018 году российские наемники были на позициях, а вот спецоперации уже проводили кадровые российские военные.

"По состоянию на 2019 год Светлодарка – это была одна из самых горячих точек. Я еще тогда говорил, что будет полномасштабная война в Украине. Наше географическое расположение требовало ведения войны. Я ребятам это говорил, они тоже понимали это. Это было логично", – говорит офицер.

"Когда 24 февраля россияне поперли с трех сторон, очень переживал за Киев"

На момент полномасштабного вторжения Ясинский был командиром первого оперативного батальона в ББР. Подразделение в быстром темпе начали перебрасывать на восток. Это укрепило его в мысли, что что-то готовится.

"Просто так такие маневры не проводятся. Это слишком сложно. Когда есть масса народа, куча танков и батарей, которые нельзя просто так погрузить в автобус "Малятко" и переехать куда-то", – говорит он.



Назарий Ясинский / Фото Анастасии Салашной, НГУ

23 февраля Ясинский с батальоном и всей техникой прибыли на фронт. Там и было встречено начало большого вторжения российских войск.

"В ночь на 24 февраля я поставил последний танк и пошел спать. Через два часа ко мне прибежал командир со словами: "Гюрза, вставай, нас бомбят". Прежде всего я подумал, что надо рассредоточить людей, чтобы враг не уничтожил их тупо", – говорит офицер.

С этого и начался новый этап войны для них. Военные рассредоточились по лесу, получили боевое распоряжение и уехали на Новоайдар. Там были бои между Трехизбенкой и Кряковкой. Впоследствии танкисты обеспечивали выход 79 и 57 бригад из-под Счастья и Станицы Луганской. Еще через день батальон Ясинского оказался уже под Северодонецком.

Офицер говорит, что когда стало ясно, что россияне поперли с трех сторон, он очень переживал за Киев.

Если бы россияне зашли в столицу, если бы в Киеве завязались бои, было бы гораздо труднее. Потому что это – центр управления, голова. Потеря головы – это серьезная проблема,

– говорит он.

В боях за Рубежное батальон Ясинского уничтожил 3 батальона врага

До 7 марта Ясинский со своими людьми держал оборону на окраинах Северодонецка. В ночь с 7 на 8 марта – перебазировались в Рубежном. Там в основном вели бои против боевиков с оккупированной Луганщины.

В Рубежном на нас в основном гнали ЛНРовцев. Точно знаю, что за 1,5 – 2 месяца, что мы там были, мы уничтожили три батальона "ЛНР", а это плюс-минус 1200 человек. Тогда у них была очень активная артиллерия, по нас там работали всем – и КАБ-500 сбрасывали, и бочки рвали с жидкостью.

– рассказывает он.

В Рубежном у защитников был четкий распорядок дня. С 5 до 6 часов утра прилетала и работала авиация. С 6 до 9 часов – артиллерия из всех калибров: и "Град", и 120 минометы, и ствольная, и вся другая, которая была там у россиян.

С 10 утра начинался штурм. Он длился около часа – до 11:00.

"Они получали бамбулей, где-то до 13 часов оттягивали своих "двухсотых" и "трехсотых", кого могли забрать. По нам, опять же, работала артиллерия", – вспоминает Ясинский.



Назарий Ясинский / Фото Анастасии Салашной, НГУ

С 14:00 до 16:00 по украинским защитникам снова начинала бить артиллерия, но гораздо плотнее.

"Плюс они выгоняли танчики. Иногда с 16 до 17 враг снова пытался штурмовать, на что получал бамбулей. Затем снова работала артиллерия. И в 19 часов "рабочий день" заканчивался", – рассказывает офицер.

После этого у подразделения начиналась жизнь: подвозы БК, продовольствия, воды.

Парни полтора месяца с позиций вообще не выходили. Они были постоянно в бою. Из Рубежного мы вышли, потому что там уже негде было закрепляться, там не было камня на камне. В городах каждый подвал, крыша, окно – стреляет. Поэтому выбивать врага в городе тяжелее всего,

– вспоминает он.

В общем, говорит, тактика россиян ничем особо не удивила после 24 февраля. Был момент, когда удивили их танкисты: 25 февраля они совершили один маневр, чтобы зайти во фланги украинским военным на большой скорости. Было видно, что их тактика отточена. Но это был один раз.

"Я скорее от них устал. Реально, тупость врага – утомляет", – замечает Ясинский.

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В Бахмуте "Буревий" стоял против вагнеров, зэков, кадровых военных России.

После Рубежного Ясинскому предложили перейти на должность заместителя командира штурмовой бригады по боевой подготовке в воинскую часть 3027 "Буревий". Это подразделение стало частью "Гвардии наступления", созданной в системе МВД специально для участия в контрнаступлении.

"Первый мой выезд как командира батальонно-тактической группы был в Бахмут. Там часть 3027 держала город с 25 октября по 2 декабря", – говорит Ясинский.

Воевать в Бахмуте было тяжело, однако интенсивность была меньше, чем, например, в Рубежном. Ведь в Бахмуте было больше высоких построек, поэтому, чтобы развалить ту же девятиэтажку, нужно больше времени и усилий. А вот в частном секторе, например в Рубежном, один прилет миномета полностью разрушал дом.

В этом плане в Бахмуте легче – один рубеж обороны развалили, мы отошли на другой подготовленный рубеж. Так идет истощение противника. Но я даже представить не могу, сколько они там потеряли людей. До сих пор продолжают терять. Возможно, какой-нибудь обычный Ванька и не осознает масштаб потерь. Офицеры и командование точно все видят и все понимают,

– подчеркивает он.

Ясинский добавляет, что на момент нахождения подразделения в Бахмуте они сталкивались в основном с вагнерами.

"Дважды нас штурмовали их профессиональные наемники, ядерный состав, скажем так. Они даже в черной форме были", – вспоминает он.

Видно было, что вагнеровцы действительно лучше подготовлены, прошли инструктаж лучше. Если они видели, что не пройдут, если у них были потери, то уходили. И на их прикрытие прилетали вертолеты. Но офицер добавляет, что их судьба тоже закончилась в посадке.

За вагнеров там мазу хорошо тянули. За кадровых военных – не так. За зэков – вообще никак. У зэков вообще перестрелки между собой бывали. Я так понимаю, что какой-то куратор их гнал на нас, они возвращались к своим, а свои их либо расстреливали, либо стреляли в воздух, чтобы они возвращались,

– добавляет Ясинский.

А еще его удивило, что в Бахмуте оккупанты не применяли никакой бронетехники против них – ни БМП, ни БТРов, ни бронеавтомобилей. Только танки, которыми стреляли с закрытых позиций в нескольких километрах от наших защитников.

"Неумный солдат – мертвый солдат": как Ясинский готовит бойцов к наступлению

Сегодня полковник Ясинский круглосуточно продолжает готовить рекрутов в штурмовую бригаду "Буревий" – одну из 8 бригад Нацгвардии, которые вместе с другими военными Сил обороны будут возвращать наши города и села.

Сейчас весь мир ждет украинское контрнаступление. Я не просто его жду, я готовлю к нему людей. Мы тренируем и оборону, и наступление. Каждый получает профессионализм в работе с тем видом оружия, с которым он работает. Людей готовим, как того требует современное ведение боевых действий. Потому что победа любит подготовленных, это однозначно,

– говорит он.

Офицер отмечает, что для него всегда самое главное выполнить задачу и сохранить своих людей. Поэтому спешил и сейчас спешит готовить людей.



Подготовка бригады "Буревий" Гвардии наступления / Фото НГУ

Нельзя говорить, что ты кого-то научил, уточняет он. Потому что учишь постоянно, командир – тот, кто всегда должен совершенствовать своего бойца. Плохо, когда боец боится спросить что-нибудь, плохо, когда боец не интересуется что-то спросить.

Мы не в школе, мы не наказываем бойца за его смекалку и живой разум. Неумный солдат – мертвый солдат,

– говорит офицер.

Ясинский добавляет, что не должен мотивировать рекрутов. Мы не воюем за Вьетнам – мы сражаемся за свою страну. Новобранцы должны уже прийти с мотивацией. Поэтому его задача – дать им навыки и мышечную память.

"От навыков появляется уверенность. Уверенность – это жизнь на поле боя. Я их учу видеть стратегически. Я учу их улучшать свою ситуацию в тяжелых условиях. Победа любит тренированных. Тренировки дают человеку уверенность", – говорит он.

Тренировка – это еще и хорошая коммуникация со своими собратьями, а у командира со своим подразделением.

"Если на тренировке боец действует решительно, ему остается пережить сутки боя, уничтожить несколько противников и тогда он – Рекс, король войны. Это показали и Рубежное, и Северодонецк, и Бахмут, и Белогоровка, где до начала июня продолжалась оборона с участием нашей бригады", – подчеркивает полковник.



Назарий Ясинский во время подготовки рекрутов / Фото Анастасии Салашной, НГУ

Подытоживая, Ясинский говорит, что даже выход на границы Украины 1991 года не будет означать полную победу. Хотя и прогнозирует, что мы все же освободим наши временно оккупированные территории.

"Есть ли у меня понимание, какой будет наша победа? Еще нет. Победы пока еще не будет. На государственные границы мы выйдем уже скоро. Но вдоль границы останется серая зона, которая будет жить в формате 2014 – 2015 годов. И перестрелки, и работа какой-то артиллерии там будут продолжаться еще лет десять", – заключает Ясинский.