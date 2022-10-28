Экспорт металлолома в ЕС стал схемой избегания уплаты пошлины в бюджет Украины, – СМИ

Украинские экспортеры металлолома, отгружая сырье в страны Евросоюза, стремятся не обеспечить местных сталепроизводителей, а избежать уплаты экспортной пошлины в размере 180 евро/т и выстроить схемы реэкспорта украинского лома в другие страны через территорию ЕС.

По данным СМИ, в сентябре 2022 года экспорт украинского металлолома в Евросоюз достиг 4,854 тысячи тонн, что в несколько раз выше показателя августа – 1,203 тысячи тонн.

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Стремление экспортеров поставлять сырье в ЕС понятно: благодаря Соглашению об ассоциации с Украиной эти партии не облагаются экспортной пошлиной в 180 евро/т, что резко улучшает маржу трейдеров,

– пишут журналисты.

Чтобы не платить эту пошлину, экспортер лома должен получать на таможне так называемый сертификат Евро-1, который доказывал бы украинское происхождение сырья.

Но отечественная ломозаготовка – абсолютно непрозрачная, теневая отрасль, что позволяло Налоговой выставлять как металлургам, так и металлоломщикам многомиллиардные штрафы, а сделки с ломом называть фиктивными,

– говорится в статье.

Тем не менее, у экспортеров получилось без каких-либо проблем доказать украинское происхождение лома, но только на двух таможнях – в городах Луцк и Ровно. При этом таможенники "закрывают глаза" на то обстоятельство, что, по одному из условий выдачи сертификата Евро-1, металлолом должен поставляться потребителям-метзаводам в ЕС, а не трейдерам-перекупщикам, как это происходит в реальности.

"Апостроф" указывает, что экспортом металлолома занимаются 3 украинские структуры. Например, ЧАО "Керамет" отгружает польской компании Keramet Polska Sp.zo.o., которая явно является сестринской структурой. У второго украинского экспортера – ООО "Миртен", входящего в "КВВ групп" – среди покупателей нет ни одного реального потребителя. Наибольшие объемы – свыше 3 тыс. т – приобрела некая структура Polcopper sp. zo. o., один из адресов которой находится в морском порту Гданьска. Более того, "Миртен" даже не особо стесняясь отправил один автомобиль с 22 тоннами лома в порт Каунаса (Литва), где покупателем выступил SB Terminal.

Но больше всего "отличилось" ООО "Альянсметпром", входящей в группу "Евро Финанс Лтд", поставившее в Словакию, местному трейдеру KMGroup spol. s r.o., металлолом, купленный ранее на тендере "Укрзализныци".

Что примечательно: на таможне компания задекларировала цену в $200/т или 7300 грн./т, тогда как в контрактах с "Укрзализныцей" обозначена фактическая стоимость в 7500-8300 грн./т,

– указывают журналисты.

"Анализ поставок экспортеров металлолома дает повод полагать, что они разработали схему по реэкспорту металлолома из Украины, через страны Евросоюза в другие государства без уплаты пошлины в 180 евро/т в бюджет воюющей страны. Выходит, что, уйдя от уплаты экспортной пошлины, только в сентябре три структуры – "Керамет", "Миртен" и "Альянсметпром" могли нанести Украине убытки в размере $874 тыс", – констатирует издание.

А если подсчитать потери за 2 месяца, то они уже превысили $1 млн.