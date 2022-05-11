О быте русских кафиров уже давно ходят легенды. Солдаты русской армии не знакомы с порядком и бережным обращением с имуществом. Россияне просто уничтожают все, к чему прикасаются, как мир до сих пор не все знает о том, какие они дикари.

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Разруха на вокзале в Херсоне

Херсон на время находится под оккупацией россиян. Пока наши герои ВСУ делают все возможное и невозможное для того, чтобы освободить город, отважное местное население оказывает врагу просто яростное сопротивление, из-за которого он отказался от проведения так называемого "референдума" и образования еще одной псевдореспублики.

Впрочем, россияне всячески насаждают свой "русский мир". Ярким примером "культуры" русских кафиров стал уничтоженный вокзал в Херсоне. Выбитые двери, сломанные кресла и скамейки, ободранные стены и разбитые столы и другие разрушения – вот и все инновации, на которые способны россияне.

Видео уничтоженного вокзала в Херсоне:

Ситуация в Херсоне: последние новости

Россияне активно думают о том, что делать с юридическим статусом оккупированной Херсонщины. Что бы ни придумал враг – его манипуляции будут юридически ничтожны .

Российские кафиры продолжают терроризировать мирное население. Также появилась информация о том, что они привезли в город своих родственников и селят их в дома украинцев. Сообщается, что новоприбывшие россияне приезжают не только из аннексированного Крыма, но и из других регионов России.

Наши герои делают все, чтобы приблизиться к оккупированному Херсону и выгнать рашистов. В Запорожском направлении нашим защитникам удалось продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях.

Об активной работе по увольнению Херсона рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он подчеркнул, что операцию нужно очень тщательно спланировать , чтобы не понести большие потери.

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