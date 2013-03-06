Как не стать жертвой мошенников в онлайн-казино: на какие факторы следует обращать внимание в первую очередь

В сфере онлайн-казино в Украине доля нелегальных сайтов уже увеличилась до почти 50% рынка. При этом нелегальные сайты продолжают функционировать и представляют серьезную опасность для игроков.

Специалисты сферы онлайн-гемблинга рассказали, как не попасть на мошенников, информирует 24 Канал. Какие факторы указывают на сомнительность получения выигрыша – далее в материале.

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Казино массово переходят в интернет-пространство

Популярность онлайн-казино растет в Украине уже несколько лет подряд. Вероятно, что это происходит на фоне заметного снижения популярности офлайн-казино. Причин этому несколько, в частности офлайн-казино ограничены жесткими требованиями к местоположению, что затрудняет их работу. Сейчас наземные казино могут открываться только в 5-звездочных отелях с номерным фондом не менее 150 номеров. В ряде городов операторам разрешается размещать казино в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, которые имеют сто и более номеров. Казино разрешены также в загородных комплексах отдыха площадью не менее 10 тысяч квадратных метров с пятизвездочным отелем.

В течение нескольких лет после введения в 2009 году запрета на деятельность игорных заведений, включая казино и игровые автоматы, отрасль была почти полностью разрушена. Вплоть до принятия в августе 2020 года закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", которым были установлены правила для игрового бизнеса, легального поля, в котором он мог бы развиваться, не существовало.

За это время, вместе с проникновением цифровых технологий во все сферы жизни, в мире начался процесс перехода гемблинговых платформ в онлайн. Особенно стремительно эти процессы активизировались во время карантинных ограничений, введенных из-за COVID-19.

Теперь, когда люди могут свободно передвигаться, поведенческий паттерн не изменился. Большинство из тех, кто желает развлечься и получить свою порцию дофамина на азартной игре, не согласны менять удобный домашний наряд на смокинг, а любимую пиццу – на немаленький счет ресторана 5-звездочного отеля. Они предпочитают расслабляться за игрой в комфортных для себя условиях.

Многие игроки также предпочитают игры на ходу – в дороге на работу, во время ожидания в очередях. Поэтому спрос на онлайн-казино смещается в сторону мобильного гемблинга. Этот тренд будет актуальным в ближайшей перспективе, говорят эксперты.

В сегментах десктопных и мобильных игр по-прежнему наиболее популярными являются слот-игры (классические слоты, видеослоты, джекпот-слоты и прогрессивные слоты). В то же время безумными темпами приобретают популярность краш-игры – альтернатива классическим "слотам". Механика краш-игр такова: в игре есть объект, который поднимается по графике. Вместе с движением объекта растет коэффициент, на который умножается сумма ставки игрока за раунд. Игрок может забрать свой выигрыш в любой момент, пока объект находится в движении, но если объект падает, то раунд прекращается и игрок теряет свою ставку.

Нам бы хотелось, чтобы желающие сыграть в онлайн-казино в многообразии игровых предложений на сайтах и через приложение на смартфоне в первую очередь обращали внимание не на классификацию игры, яркие вижуалы или бонусы, а задумывались над тем, находятся ли они на платформе легального онлайн-казино или уже на удочке у мошенников-нелегалов. Соглашаясь сыграть на нелегальных платформах, люди подвергают себя серьезным опасностям,

– говорит юрист, представитель известного бренда онлайн-казино Александр Бондарь.

По его словам, разница между тем, чтобы играть в легальном и нелегальном казино, – это как выбирать между качественным алкоголем известного бренда и сознательно употреблять подделку, изготовленную в антисанитарных условиях.

Употребляя нелегальную "паленку", человек рискует отравиться, ослепнуть или даже умереть. Также я могу сравнить это с просмотром фильма в качестве HD 1080p на сайте официального провайдера услуг и качеством 360p на сайте с пиратским контентом. Я сам никогда не пробовал играть в нелегальных онлайн-казино, зато нередко слышу от коллег, что даже плавность "прокруток" на таких сайтах отсутствует, хуже "вижуал". И это можно понять – производители легального сертифицированного софта инвестируют в его создание огромные деньги, привлекают команды профессиональных дизайнеров,

– рассказал юрист.

Легальные онлайн-казино имеют официальную лицензию

Легальные онлайн-казино имеют официальную лицензию, которая стоит 26 миллионов гривен в год, и используют исключительно сертифицированный софт. Самое большое отличие от нелегальных онлайн-казино заключается в том, что они гарантируют выплату выигрыша и обеспечивают защиту персональной информации игрока.

Легальные операторы онлайн-казино осуществляют защиту персональных данных игрока согласно законодательству Украины о защите персональных данных. Определена ответственность за несанкционированную утечку и разглашение данных, – отмечает представитель бренда СhampionCasino.

Участие в игре на нелегальных веб-сайтах для игроков опасно из-за угрозы неправомерного использования персональных данных игроков неизвестными лицами и отсутствием гарантий выплаты выигрышей, говорится в официальном напоминании на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (далее – КРАИЛ).

Легальные операторы по требованию действующего Закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" указывают на государственном языке свое полное наименование и фактическое местонахождение (в дополнение и местонахождение согласно регистрационным документам). Они также должны указывать идентификационный код, сведения о лицензии (включая номер и срок действия), правила участия в азартной игре, порядок и сроки выплаты (выдачи) выигрышей (призов), информацию о мобильных приложениях и другом игорном оборудовании, что используется, информацию о сервисной и технической службе поддержки.

Ресурсы легальных операторов онлайн-казино содержат информационные материалы по игорной зависимости и ответственной игры, способов помощи людям, которые склонны к игровой зависимости, контактные данные медицинских центров, которые лечат игровую зависимость и тому подобное.

Сертифицированный или легальный оператор онлайн-казино требует от игрока информации для идентификации личности. Это необходимо, чтобы не допустить к азартной игре лица, не достигшие 21 года. Также, чтобы иметь возможность убедиться в юридической дееспособности лица, которая намерена играть в онлайн-казино.

Кроме того, оператор требует доказательств, что человек, который изъявил желание развлечься в онлайн-казино, не внесен в реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх – реестр лудоманов, призванный помочь регулировать доступ к азартным играм и предотвратить распространение игровой зависимости в Украине.

Конечно, пребывание человека в реестре лудоманов является основанием для запрета ему играть на деньги только на ресурсах легальных онлайн-казино.

"Требование легальных операторов предоставить идентификационный код связано с тем, что, выплачивая выигрыш, оператор удерживает с выигрыша налог на доходы (НДФЛ) и военный сбор, как налоговый агент. Также, будучи субъектом первичного финансового мониторинга, операторы азартных игр следят, чтобы сумма совокупных транзакций игроков не превышала 55 тысяч гривен. Согласно Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а также нормативно-правовым актам Государственной службы финансового мониторинга Украины операторы онлайн-казино должны отчитываться о транзакциях, превышающих указанную сумму, с целью обеспечения прозрачности и законности финансовых потоков", – объяснил юрист.

Нелегальные онлайн-казино могут воспользоваться вашими данными

Нелегальные онлайн-казино, которые "косплеят" легальных игроков, также требуют персонифицированные данные. Если человек не сможет отличить "легала" от "нелегала" – он их предоставляет. Последствия могут быть ужасными. Поиграв в нелегальное онлайн-казино, и не факт, что успешно, игрок через некоторое время может узнать об оформленных на него кем-то кредитах или о своем участии в финансовых махинациях, на которые не давал своего согласия. В лучшем из всех варианте человек станет мишенью для шквала рекламных звонков и SMS, поскольку нелегальные операторы не несут никакой ответственности за "слив" персональных данных.

Я настоятельно советую гражданам предоставлять персональные данные онлайн-казино только в случаях, если они убедились на 100%, что собираются играть на сайте или через приложение легального (лицензированного) оператора,

– подчеркнул юрист.

Играя в нелегальных онлайн-казино, есть большой риск не получить выигрыш вообще

Согласно требованиям украинского законодательства, легальные операторы онлайн-казино должны сообщать игрокам информацию об общем проценте выигрыша (теоретический возврат игроку).

RTP (Return to Player) в онлайн-казино – это показатель, отражающий процент от общих ставок, который возвращается игрокам в виде выигрышей за определенный промежуток времени. RTP выражается в процентах и обычно составляет от 90% до 98% для большинства онлайн-игр. Например, если игра в слот имеет RTP 96%, это означает, что на каждые 1000 гривен, которые игроки ставят на этот слот, они в среднем получают 960 гривен в виде выигрышей.

Высокий RTP означает, что игра является более выгодной для игроков, поскольку они смогут получить больше денег в случае выигрыша. Низкий – свидетельствует о более высокой прибыли для казино и меньше шансов для игроков на выигрыш. Здесь следует заметить, что RTP не гарантирует конкретного выигрыша для отдельного игрока за короткий промежуток времени, но отражает средние показатели для всех игроков в долгосрочной перспективе. Показатель важен для обеспечения прозрачности и честности игр в онлайн-казино. Репутационные казино предоставляют информацию о RTP для каждой игры, чтобы игроки могли принимать обоснованные решения. В частности, на веб-сайте онлайн-казино должно быть размещено сообщение наподобие: "Общий процент выигрыша (теоретический возврат игроку) 94 – 98%".

Нелегальные казино "корректируют" показатель RTP, как им заблагорассудится. Они могут выставить его на уровне 50%, 20% и даже 10%, что означает – человек может проиграть до 90% средств, которые был готов использовать на ставки. Они вообще могут "убить" игрока: то есть сколько бы он не играл – будет в постоянном проигрыше, пока не потеряет все заведенные на счет в аккаунте средства. С легальным казино подобное невозможно, поскольку в отличие от нелегалов, лицензионные казино заинтересованы в сохранении отрасли и игроков. Нелегалы действуют по схеме "пришли – схватили быстрых денег – убежали", открывая еще с десяток сайтов-подделок.

Нередко в нелегальных онлайн-казино человек вообще не может получить свой выигрыш. В случае с легальным онлайн-казино существует возможность пожаловаться в КРАИЛ или обратиться непосредственно к оператору (который открыто указывает на сайте свои данные), тогда как найти "цифровой след" нелегалов в большинстве случаев не под силу даже правоохранительным органам. Преимущественно они находятся за пределами Украины и обычно недоступны для правосудия.

Как отличить легальное онлайн-казино от нелегального?

В первую очередь следует обращать внимание на домен – он всегда должен заканчиваться на UA. Таким образом, легальные онлайн-казино имеют домен верхнего уровня и это не прихоть организатора азартных игр, а требование законодательства Украины.

По требованию действующего закона, организатор азартных игр в сети Интернет может осуществлять деятельность через веб-сайт после уведомления Уполномоченного органа о доменном имени в доменной зоне UA, которое собирается использовать при организации и проведении азартных игр. Отдельно в законодательстве предусмотрено, что веб-сайт организатора азартных игр должен принадлежать ему на праве собственности или праве пользования.

Вторым шагом должна стать проверка онлайн-казино, в котором человек собирается играть, в реестре лицензиатов на сайте КРАИЛ. Это можно сделать на официальном сайте комиссии по ссылке.

Игрока должно насторожить использование онлайн-казино любой другой валюты кроме гривны. Красный флажок: предложение сыграть на криптовалюту – можно не сомневаться, что попал на сайт мошенников-нелегалов.

Около половины рынка онлайн-казино до сих пор контролируют нелегальные операторы

Исследование, проведенное Институтом государственной политики и гражданского общества, свидетельствует о том, что буквально перед полномасштабным вторжением примерно 60% рынка азартных игр в Украине составляли нелегальные операторы. Сейчас их доля уменьшилась до 50% и, надеемся, будет уменьшаться и в дальнейшем.

Недавно чиновники отчитывались о том, что с начала 2024 года было заблокировано более нескольких сотен сайтов нелегальных онлайн-казино, которые работали без лицензии и сертифицированного софта, с многочисленными нарушениями требований действующего законодательства. Всего с 2022 года – более 4500 сайтов.

"Наблюдаем, что, несмотря на запрет рекламы, нелегальных онлайн-казино в Интернете довольно много. Она появляется на агрегаторах с пиратскими фильмами. Они замещают баннеры, поощряя игроков бонусами и разного рода "плюшками", которые те в подавляющем большинстве случаев не получают. Так же в телеграме создаются группы, которые собирают тысячи подписчиков, а потом им вбрасывается ссылка "заходи, играй, получай бонус". Логотипы нелегалов и обещания нереальных выигрышей с поощрительными бонусами распространяются и в тиктоке. Не менее распространена практика "прокладок" – сайтов, которые по лендингу копируют легальные казино, но, выбирая опции "играть" или "зарегистрироваться", игрок оказывается на сайте нелегального казино", – рассказал Александр Бондарь.

Легализация и строгий контроль со стороны государства за соблюдением действующего законодательства в сфере – единственный путь к живой индустрии, у которой есть ответственность, развитие и будущее. Нельзя сделать сферу азартных игр непрозрачной и думать, что это не будет иметь серьезных последствий. Прозрачность и контроль со стороны государства – единственная предпосылка, которая поможет значительно снизить токсичность индустрии,

– подытожил юрист сферы онлайн-гемблинга.