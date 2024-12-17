Я знаю, что говорю: 6 лет в армии, из которых 3 официально и еще 3 как доброволец боевого подразделения. Об этом заявила Алина Михайлова, информирует 24 Канал.

К теме Мы потеряем не позиции, а всю армию, если немедленно не признаем ошибок

Я видела, что такое пьянство и наркомания на фронте – когда солдат на позиции держит не автомат, а бутылку, когда человек, который должен тебя прикрывать, ищет очередную дозу или "стакан". Это не просто слабость – это угроза жизни каждого вокруг.

Проспанная война: когда бутылка важнее позиции

Сколько позиций было проспано пьяными? Сколько раз враг спокойно заходил, пока пьяные солдаты спали в луже антисептика? Сколько спящих забрали в плен или просто зарезали? Вам об этом не скажут по телевизору, но это происходит. Это позор, это потеря боеспособности и это смерть.

Война – это место силы, ответственности и ясного ума. Нет времени и места для тех, кто выбирает пьянство или наркотики как способ "снять стресс". Не можешь держать себя в руках? Ты не имеешь права быть на позиции. Потому что от тебя зависят жизни других.

Культ "стакана": что вы празднуете?

Почему алкоголь до сих пор есть в военных традициях? "Тянуть стакан" за звание, за годовщину, за погибшего собрата – это не почитание памяти, это деградация и повод для слабости.

Все мы стремимся к стандартам НАТО, да? Тогда надо учится у них настоящей чести и достоинства. В войсках НАТО погибших собратьев чтят отжиманиями от земли прямо на похоронах у гроба брата. Они делают это вслух, со всей отдачей, пока мурашки идут по телу от той силы и единства. Это не просто традиция – это настоящая дань, достойная неоценимой жертвы, которую отдал брат.

Почему не пробежать 10 километров в честь погибшего? Почему не отжаться 100 раз, чтобы почувствовать хотя бы долю той боли, которую пережил твой брат на войне?

Да, это больно. Да, это тяжело. Но это честно и это достойно. Рюмка не сделает тебя сильнее, не приблизит к пониманию жертвы, которую он принес. Она лишь затуманит голову и превратит тебя в еще одну опасную слабость в строю.

Читайте также СМИ писали об издевательствах и коррупции в 211 бригаде: Генштаб временно отстранил командира

Система, которая порождает проблему

Пока ТЦК и ВВК закрывают глаза, пьяные и обколотые "бойцы" идут на фронт:

хронические алкоголики, которых признали "годными";

солевики и метадонщики с циррозом, тромбозами, астенией.

Это не единичные случаи – это поток, который невозможно остановить, потому что комиссии выполняют план. Потом эту шушеру бросают на командиров. А они вынуждены ставить их на позиции, потому что других нет.

Вы хотите лучшую армию? Идите сюда. Попробуйте. Покажите, как правильно. Но не смейте поучать тех, кто здесь, из своего комфортного дома.

Что делать: жесткая и бескомпромиссная политика

1. Отбор и контроль. Жесткие ВЛК и ТЦК: хронические зависимые – непригодны. Никаких исключений. Психологическая проверка: не подходишь – иди лечись или ищи другой путь.

2. Нулевая толерантность к алкоголю и наркотикам. Должны быть четкие правила: ни одной капли алкоголя на позиции. Наказание – мгновенное отстранение, штрафы или вывод из боевого состава.

3. Новая культура почитания. Запрет "тянуть стакан" по ритуалам. Физическая активность в честь погибших: бег, упражнения, работа на пределе своих сил. Память должна воспитывать силу, а не деградацию.

4. Реабилитация. Создание программ лечения для зависимых за пределами боевых подразделений. Психологическая поддержка, чтобы бойцы не "срывались" в стрессе.

Итак, пьянство и наркотики – это рак армии. Это предательство своих собратьев, позиций и всей страны. Если мы это терпим, мы проигрываем не только врагу, но и сами себе.

Война – это дисциплина, ясный ум и сила воли. И те, кто выбирает деградацию, не имеют права быть здесь. Потому что их слабость – это чья-то смерть. Если хочешь почтить брата – будь сильным, держи голову ясной и сделай все, чтобы его жертва не была напрасной.