1xBet в Украине официально зарегистрирован под именем ООО "Твоя компания беттинга" еще в июне 2021 года. Юридически у этой компании нет никакой связи с россиянами. Поэтому и получила на свою работу в Украине две лицензии – на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в интернете. Случилось это уже тогда, когда в Украине шла война – 30 марта. Более детальный анализ показал, что компания активно связана с российскими собственниками. А в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) решили "закрыть глаза".

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Российское происхождение

Официально 1xBet – огромная разрозненная структура, составленная из сотен компаний по всему миру. Это многоуровневая система оффшорных предприятий, переплетенная между собой людьми, услугами и контрактами. Некоторые компании занимаются разработкой, некоторые – маркетингом, некоторые – финансами, интеллектуальной собственностью и другой деятельностью. Юридически в этой группе не существует единого конечного владельца, а иногда, вроде бы, и связи между компаниями.

Но конечные собственники этого бизнеса существуют. Ими с момента основания 1xBet остаются трое россиян – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Первая беттинговая платформа 1xBet была создана ими в русском Брянске. Сергей Каршков когда-то являлся главой брянского отдела МВД России по борьбе с киберпреступлениями, Роман Семиохин имел совместный бизнес с супругой бывшего мэра Брянска, впоследствии занялся строительным бизнесом.

Однако наличие милицейского прошлого одного из руководителей не уберегло компанию от уголовной деятельности по деятельности 1xBet в России. Сейчас все трое находятся в международном розыске.

Правда, от российских правоохранителей они не очень скрываются, спокойно живя на Кипре. И ведут там активную деятельность. Они выкупают на Кипре землю и занимаются постройкой. В частности, строят собственный 22-этажный офис, где будут размещаться разработчики 1xBet.

Спонсорский контракт как взятка

Объяснить такую достаточную безопасность в поведении владельцев 1xBet можно определенной "договоренностью" с силовыми структурами России. В августе 2020 года компания из-за своих структур стала спонсором московского футбольного клуба "Динамо". Этот клуб принадлежит именно силовым структурам России. За этот договор компания заплатила 500 миллионов рублей. Хотя специалисты оценили его рыночную цена в 120 миллионов рублей.

Кроме того, несмотря на блокировку сайтов 1xBet на территории России, там продолжает работать другой продукт группы – 1хСтавка.

Под запретом в Британии и США

В 2019 году 1xBet попал в скандал в Великобритании. Расследование The Times показало, что компания принимала ставки на детский спорт. А также на петушиные бои. Также 1xBet рекламировал сайты, предлагающие незаконные трансляции матчей Английской премьер-лиги. Британский государственный регулятор рынка азартных игр Gambling Comission в итоге отобрал лицензию у компании. А футбольные клубы "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" получили предупреждение о возможных штрафах, если продолжат с 1xBet сотрудничество.

Есть проблемы у букмекера и в Соединенных Штатах. Несмотря на отсутствие разрешения на ведение деятельности, 1xBet пытался привлечь на свой ресурс игроков из США, предлагая за регистрацию более 100 долларов. Блокировка сайтов порождала многошаговые инструкции по подключению к системе. Таким образом, как и во многих других юрисдикциях, русский букмекер работал годами.

Затем на 1xBet обратили внимание представители американской ассоциации кинематографистов Motion Picture Association. Бренд обвиняли в массовом размещении рекламы на пиратских ресурсах и стимулировании развития пиратства по всему миру.

После этих случаев у бизнеса Семиохина и Каршкова начались проблемы с банковскими учреждениями и партнерами по всему миру. Этому способствовало и отсутствие прозрачности с финансовыми сделками – вместо банковских счетов 1xBet использует криптовалюты и другие решения, связанные с фининжинирингом.

Как 1xBet попал в Украину

1xBet работал в Украине и до легализации азартных игр и отмывал средства за счет мискодинга: так, в "ПриватБанке" платежи на счет беттингового сайта отражались как услуги жилищно-коммунальных услуг.

Но с легализацией в Украине азартных игр компания решила работать "официально". Правда, еще на этапе легализации азартных игр в Украине специалисты говорили, что законопроект написан в интересах российских беттинговых и гемблинговых компаний. В частности, под 1xBet.

Лоббированием этого законопроекта занимался гражданин Латвии Борис Баум. Позже именно он стал серым кардиналом рынка азартных игр Украины, за которым до сих пор остается решающее слово в предоставлении лицензий. Официально Борис Баум занимает должность первого заместителя председателя консультационно-экспертного совета КРАИЛ.

Баум тесно связан с российским "бизнесменом" с 90-х, а ныне с депутатом российской госдумы, замом главы госдумы и спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Александром Бабаковым. Ранее он был известен как представитель группировки "Лужниковские". Связь Баума и Бабакова наблюдалась через структуры российско-украинской группы VS Energy, где Баум работал топ-менеджером. Ее до 2021 года контролировали российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Еще один яркий представитель "Лужниковских" – Михаил Спектор. До 2015 года он контролировал практически всю деятельность российской группы в Украине и был президентом VS Energy. Он ведь когда-то был руководителем Бориса Баума.

Борис Баум помог установить контакт между Семиохиным, Каршковым и Михаилом Спектором, и теперь последний отвечает за успех 1xBet в Украине и продвигает интересы российских учредителей проекта.

Для работы Спектор привлек Сергея Цыбина в качестве номинального владельца и руководителя для юридического лица ООО "Твоя компания беттинга", которая и должна была получить лицензию под 1xBet. Процессом лицензирования занимался юрист Сергей Тарасюк.

У КРАИЛ у Спектора была поддержка Баума. И в начале года этого могло быть достаточно. Но документы для подачи на одну лицензию были готовы только в феврале, а на другую – в марте 2022 года. Так что планы скорректировала война.

Теперь откровенно российскому бренду было гораздо сложнее официально зайти на украинский рынок. Чтобы продвинуть вопрос о лицензии для 1xBet в КРАИЛ, Борис Баум рассказал, что, получив лицензию, они обязуются купить военные ОВГЗ на 500 миллионов гривен. И это сработало. Уже 30 марта регулятор выдал ООО "Твоя компания беттинга" лицензии на букмекерскую деятельность и организацию азартных игр в интернете.

От 1xBet было и еще одно предложение – разрешить принимать ставки от игроков-нерезидентов Украины и ввести льготное налогообложение для такой деятельности. За проведение денег нерезидентов через украинские компании букмекер готов платить в бюджет 3% от оборота и закупать ОВГЗ на 20% от прибыли. Получив возможность работать с нерезидентами, 1xBet мог бы расширить свою деятельность по всему миру и отмывать средства от операций, проведенных за пределами Украины. Поступление этого предложения в КРАИЛ указывает на связь украинского 1xBet с Семиохиным и Каршковым.

Связь ООО "Твоя компания беттинга" с "международными россиянами", в отличие от аналитиков КРАИЛ, смогли увидеть работники Киевской прокуратуры. Следователи подозревают ООО "Твоя компания беттинга" в мошенничестве и финансировании действий, направленных на изменение границ государственной границы Украины. Уголовное производство по этому поводу открыто в апреле 2022 года.

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