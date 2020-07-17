На 2020-2021 приходятся пиковые выплаты по долгам. У Украины из-за рекордной дыры в 300 миллиардов гривен нет денег, чтобы погасить долги. По какому из трех сценариев: дефолта, эмиссии гривны или новых заимствований, пойдет Украина и как на этот выбор повлияет новый глава НБУ Кирилл Шевченко?

Какой долг у Украины

В общем у Украины государственный долг составляет 2,21 триллиона гривен. В 2019 он был меньше и составил более 50% ВВП Украины. 24 канал разбирался, как Украина собирается погашать долг.

Важно Рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка

Внешний долг

Внешний государственный долг – это то, что Украина задолжала перед другими государствами, международными организациями (к примеру, МВФ) и другие.

По данным Министерства финансов по состоянию на май 2020 году внешний долг Украины составил 48,45 миллиарда долларов.

Если посмотреть на внешний долг Украины за последние 10 лет, то видно что он неуклонно рос до 2018, когда начал несколько падать. Однако в этом году он снова может вырасти.

Сколько Украина должна отдать в этом году

На 2020 и 2021 годы приходятся пиковые долговые выплаты.

В мае Украина расплатилась за миллиардные облигации США.

В июле Украина должна расплатиться за макрофинансовую помощь от ЕС, а именно за транш на сумму 500 миллионов евро. В целом по внешнему долгу в июле Украина заплатит 21,26 миллиарда гривен, пишет "Минфин".

В августе Украина должна расплачиваться с МВФ – около 51,5 миллиона СПЗ (спецправа заимствования, 16 июля курс гривни к СДР составлял 37,7 за СПЗ).

Внутренний долг

Внутренний государственный долг — это то, что Украина задолжала перед владельцами государственных ценных бумаг и другими кредиторами. Обычно это ОВГЗ, то есть облигации внутреннего государственного займа. В последнее время этим инструментом привлечения денег активно пользовались. Если взглянуть на структуру государственного долга (то есть вместе внутреннего и внешнего), то в марте этого года 33% долга занимали заимствования под ОВГЗ.

По данным Министерства финансов по состоянию на май 2020 году внешний долг Украины составил 48,45 миллиарда долларов.

Если посмотреть на внутренний долг Украины за последние 10 лет, то видно что он падал во время кризиса 2014 и в этом году упал. Это связано с тем, что Украина становится менее привлекательной для инвесторов из-за нестабильной экономической ситуации.

Последнюю неделю портфель держателей ОВГЗ сократился более чем на 23 миллиарда гривен, в основном из-за банков, которые занимают наибольшую долю рынка ОВГЗ.

Сейчас структура внутреннего долга выглядит так:

банки – 403,48 миллиарда гривен (46,93%);

Нацбанк – 324,58 миллиарда гривен (37,75%);

нерезиденты – 96,24 миллиарда гривен (11,19%);

юрлица – 28,42 миллиарда гривен (3,31%);

физлица – 7,08 миллиарда гривен (0,82%).

О том, почему ОВГЗ становятся менее привлекательными для инвесторов и Украине становится труднее привлечь деньги, будет идти речь далее, а сейчас разберемся как Украина будет погашать долги.

Как Украина будет покрывать долги

Украине придется покрывать долги несмотря на дыру в бюджете, которая растет. И чтобы покрыть их, Украина, вероятно, прибегнет к одному из 3 способов: новые заимствования, эмиссия гривны или дефолт.

Обратите внимание Гривна по 30: может ли зависимость НБУ от власти обесценить валюту

Новые заимствования

Новые заимствования – это кредиты от международных финансовых организаций, таких как МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и размещение евробондов, ОВГЗ и тому подобное. Финансовый эксперт и партнер iplan.ua Василий Матий в комментарии 24 каналу рассказал, что это самый оптимальный вариант.

Это тот путь, по которому движутся все цивилизованные страны: получают новые займы для того, чтобы рефинансировать предыдущие,

– говорит Василий Матий.

Эксперт объясняет, что рефинансирование долгов с помощью новых заимствований позволяет:

придерживаться макроэкономической стабильности (т. е. низкой предполагаемой инфляции и стабильности курса);

осуществлять определенные реформы на тот период времени, когда стране нужны внешние заимствования;

обеспечивать поступления прямых иностранных инвестиций и соответственно рост ВВП Украины;

уменьшать отношение общих долгов к ВВП в связи с чем его обслуживать становится проще и в конечном итоге можно рассчитаться или снизить затраты долга к минимуму.

Отметим, что готовность международных организаций занимать нам деньги, а инвесторов вкладываться будет зависеть от Нацбанка и того, будет ли новый глава Кирилл Шевченко независимым. Тогда доверие начнет восстанавливаться и Украине удастся успешно сотрудничать с международными партнерами. Если нет, то придется прибегнуть к другим способам.

Печать гривны

Эмиссия гривны – это процесс, который присутствует в экономике каждой страны и это нормально. Когда говорят об эмиссии в негативном значении, речь идет о дополнительной эмиссии. Финансист Василий Матий предостерегает, что дополнительная эмиссия приведет к инфляции и девальвации. Почему? Потому что в экономику вливают больше денег, а количество товаров и услуг при этом не меняется. Спрос растет, а предложение остается неизменным: соответственно цены растут, а национальная валюта обесценивается, поскольку ее покупательная способность падает.

Хоть печать денег и условно возможный сценарий, он не решит всех проблем. Финансовый эксперт Василий Матий рассказывает, что таким способом можно покрыть лишь часть долга, а именно внутренний. Внешний долг за счет эмиссии гривны погасить не удастся, поскольку он в иностранной валюте.

В "Слуге народа" заявили, что готовы к такому сценарию. Об этом председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сказал в интервью РБК-Украина.

Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%,

– сказал он.

Нардеп добавил, что в случае дополнительной эмиссии, деньги пойдут на поддержку крупного бизнеса, в котором сосредоточено значительное количество рабочих мест.

В то же время новый глава НБУ уверяет, что не допустит допэмиссии. "Я как глава НБУ не допущу неконтролируемой инфляции и эмиссии", – заявил Шевченко на заседании финансового комитета Верховной Рады.

Дефолт

Время от времени в Украине звучат тревожные прогнозы относительно дефолта. Украинский олигарх Коломойский в интервью Financial Times заявил, что Украине стоит прибегнуть к дефолту. Впоследствии и нардепы, которые, вероятно, лоббируют интересы олигарха, заявляли похожее.

Однако на самом деле дефолт – это худший из сценариев для Украины. Мысль, что это просто освобождение от внешних обязательств – ложная.

Сценарий дефолта является наиболее негативным для Украины в плане ее дальнейшего развития, потому что несет за собой мощные инфляционные и девальвационные явления, а также уход иностранного капитала, что в свою очередь сильно и надолго тормозит экономический рост страны,

– рассказал 24 каналу финансист Василий Матий.

Эксперт рассказал, чем может обернуться дефолт для Украины.

Последствия дефолта

обесценивание национальной валюты в несколько раз;

инфляция в сотни или даже тысячи процентов;

массовое закрытие и выход из страны международных компаний;

мировая изоляция страны;

арест иностранных активов государства;

невозможность осуществления дополнительных заимствований средств с мирового рынка ссудных капиталов (то есть никаких инвестиций в страну лет 10).

Что происходит на рынке ОВГЗ

Уже 2 недели на рынке ОВГЗ неопределенность, сдерживающая инвесторов от покупки облигаций.

Из-за отставки главы Нацбанка Якова Смолия, который заявил о политическом давлении, инвесторы теряют доверие к украинской валюте. Дело даже не в самом Якове Смолие, а в условиях его отставки. Это насторожило не только инвесторов, но и международных партнеров Украины, таких как МВФ, страны "Большой семерки" и ЕС.

Финансист Василий Матий рассказал, что Украина уже не получила средства от Всемирного банка из-за неопределенности с главой Нацбанка. А глава Dragon Capital Томаш Фиала по той же причине заявил о приостановке инвестиций в Украину. Отметим, что это крупнейшая инвестиционная компания Украины.

Однозначно, если глава не будет независимым технократом, а Нацбанк станет ручным, то у Украины будут существенные трудности с привлечением инвестиций в экономику и выплатой долгов. И рефинансировать те долги, которые у нас есть на сегодняшний момент, будет гораздо труднее и намного дороже,

– рассказывает Василий Матий.

Эксперт добавляет, что чем больший уровень доверия к стране, тем ниже процент заимствований.

Удастся ли Украине привлекать новые деньги под ОВГЗ

Каждый вторник Украина проводит ОВГЗ-аукционы. На последнем, 14 июля, удалось привлечь в основном доллары под 3,5%. Но это по сути не новыми деньгами, а реинвестирование тех денег, которые недавно погасили – это 306 миллионов долларов, рассказывает финансовый эксперт.

Аукционы ОВГЗ 14 июля

Однако заимствования в гривне были крайне низкие – всего 10,6 миллиона гривен.

Это на самом деле очень низкие суммы заимствований в национальной валюте. Поэтому это говорит о том, что уровень доверия к национальной платежной единице снижается и инвесторы менее охотно инвестируют в государственные ценные бумаги в период неопределенности,

– считает Василий Матий.

Эксперт добавляет, что через независимого главу доверие инвесторов начнет восстанавливаться.

К теме Несвоевременная отставка Смолия: что будет с рублем, экономикой и сотрудничеством с МВФ

Если независимость Нацбанка потеряна, то по крайней мере продолжат привлекать деньги в ОВГЗ номинированные в долларах США. На них спрос, вероятно, будет сохраняться, особенно среди банков, в которых довольно высокая долларовая ликвидность.

Что известно об отставке Смолия? Яков Смолий был главой Нацбанка с 2018 года и должен был закончить свой первый срок в 2025. Из-за политического давления, как он сам отметил, Смолий подал в отставку. Профильный комитет обвинял главу в слишком крепкой гривне, низкой инфляции и пирамиде с ОВГЗ. Международные партнеры Украины выразили свою поддержку политике Нацбанка во главе со Смолием и выразили надежду, что независимость регулятора останется.

Новый глава Нацбанка

Рада утвердила нового главу Нацбанка по представлению президента Зеленского. Это Кирилл Шевченко, банкир, который возглавляет государственный банк Укргазбанк с 2015 года. Подробную биографию читайте в материале Кирилл Шевченко возглавил НБУ: что о нем известно.

Кирилл Шевченко – новый глава НБУ / Фото Бизнес-Цензор

Поддержку этому кандидату высказал ранее экс-министр Тимофей Милованов, который тоже был вероятным кандидатом. Но он в эфире 24 канала рассказал, что, во-первых, у него мало опыта, а во-вторых, он поддерживает то направление деятельности НБУ, по которому шел Смолий.

Кирилл Шевченко наиболее оптимальный кандидат, но это не гарантировано. Говорят о Богдане Данилишине, говорят о Елене Щербаковой. А я думаю, что Кирилл Шевченко был бы очень хорошим кандидатом,

– подытожил Милованов еще до решения Зеленского.

Будет ли Кирилл Шевченко независимым главой НБУ

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что Кирилл Шевченко – лучший из тех вариантов, которые рассматривали. У него есть значительный опыт в банковском деле и, по словам эксперта, против него выступает Коломойский, а это уже свидетельство того, что новый председатель не будет лоббировать его интересы. Однако Фурса не верит в то, что Шевченко будет независимым.

"Может ли он стать независимым? Вряд ли. Мы говорим о человеке, который 10 лет возглавлял госбанк в Украине. Человека, который был советником Юлии Тимошенко еще 10 лет назад. Такие люди размениваются в аппаратной игре. И понимают, когда надо слушаться начальника. И знают, что это важнее, чем проводить политику, результаты которой не очевидны, а плюсы мы увидим не скоро. А судьба Смолия будет ориентиром. Что случается, когда ты делаешь не так, как хочет первый," – написал в своей странице в Facebook инвестиционный банкир Сергей Фурса.

К теме Не допустит неконтролируемой инфляции и печатания денег: Шевченко описал свои планы в НБУ

Что будет с сотрудничеством Украины с МВФ

Пока рано говорить, что будет с сотрудничеством Украины и МВФ, поскольку новый председатель еще не продемонстрировал будет ли он независимым или нет. Фурса считает, что отношения Украины и МВФ станут на паузу в этот момент неопределенности. Если новому главе удастся доказать МВФ, что НБУ – независимый, сотрудничество продолжится и перейдут к переговорам по второму траншу. Если нет – Украина потеряет не только деньги от МВФ, но и от Всемирного банка, ЕС и других. Тогда вместо новых заимствований, придется обращаться к другим способам погасить долги.

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко в своем выступлении рассказал, что считает сотрудничество с МВФ крайне важным и что НБУ будет его продолжать.