Тарифы для населения не меняются уже 3 года. Сейчас в Украине активно обсуждают переход к RAB-модели тарифообразования, которая повысит цены.

В Украине действуют льготные тарифы для населения, самые низкие в Европе. В то же время украинские предприниматели, когда во всей Европе обвалились цены на электроэнергию, платили по высоким тарифам, иногда в несколько раз. Такие две крайности связаны с разным тарифообразованием, которое хотят изменить уже несколько лет. Сейчас возможные сценарии обсуждают в профильном комитете, НКРЕКП и операторы электросетей. Подробнее о них рассказываем в материале 24 канала.

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Как предлагают изменить тариф для населения

Сейчас есть три сценария: первый, что Украина не перейдет к RAB-тарифу, второй от Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) и третий – от ГП "Укрпромвнешэкспертизы".

В среднем украинская семья платит не более 2% от своих доходов, это 340 гривен в месяц за электроэнергию. В таком случае при разных сценариях в среднем через 10 лет украинцы будут платить:

на 41,4% больше – сохранение действующей системы расходы+;

больше – сохранение действующей системы расходы+; на 47,1% больше – переход к RAB-модели, которую предложила НКРЕКП (RAB-2 на графике);

больше – переход к RAB-модели, которую предложила НКРЕКП (RAB-2 на графике); на 105% больше – переход к RAB-модели, которую предложила ГП "Укрпромвнешэкспертизы" (RAB-1 на графике).

Такие подсчеты сделали эксперты из ГП "Укрпромвнешэкспертизы". Они призывают прислушаться к своему предложению, ведь по их словам оно привлечет инвестиции и сделает украинский рынок электроэнергии более качественным. Отметим, что по их сценарию тарифы для населения вырастут вдвое через 10 лет. Модель от НКРЕКП тоже предусматривает привлечение инвестиций, но в меньших объемах. По их сценарию цена растет в 1,5 раза.

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О двух сценариях подробнее говорится далее.

Сценарий от НКРЕКП

В RAB-тариф будут включены амортизация и операционные расходы. Но вместо прибыли операторы будут получать норму доходности на старую (1%) и новую (15%) базы.

В нашем предложении это 15%. USAID, опираясь на свои расчеты, предлагало нам цифру 17%. Но мы видим, что учетная ставка Нацбанка падает (в июне ее снизили до рекордных 6% – 24 канал). Поэтому мы прогнозируем, что к моменту введения RAB показатель WACC составит 15%,

– добавил Тарасюк.

Заложив эти нормы прибыльности в тариф, компании будут получать больше денег, которые их призывают инвестировать в сети. Компании обязаны улучшить показатель SAUDI (количество минут, когда электроснабжение отключили по вине компании) и качество услуг в целом. Если они этого не сделают, то их ждет штраф до 5% общего дохода.

В результате такого сценария тарифы для населения вырастут в 1,5 раза за 10 лет, а компании смогут привлечь более 140 миллиардов гривен инвестиций.

Сценарий №2 от ГП "Укрпромвнешэкспертизы"

Эксперты также предлагают включить в тариф инвестиции в сети, но по более высокой ставке – 17,4%. Однако здесь они не разделяют на две, как это сделали в своем предложении НКРЕКП. Отмечают, что это позволит привлечь 1,2 миллиарда долларов (320 тысяч гривен) инвестиций. Тариф для населения при таком сценарии вырастет вдвое через 10 лет. Чтобы население резко не почувствовало повышения тарифов, предлагают первые три года ввести уменьшительный коэффициент на эту ставку в 17,4%.

В Минэнергетики отметили, что учтут два сценария и разработают модель, которая максимально отвечает заинтересованности всех сторон: и операторов, и бизнеса, и населения.

Какой тариф действует сейчас

Есть два основных тарифа: 0,90 и 1,68 гривны за киловатт-час электроэнергии. Применение тарифа зависит от объема потребленной электроэнергии: до 100 киловатт-часов – льготный тариф, что потребили выше – платите за 1,68. Есть также ночной тариф при использовании многотарифного учета электроэнергии.

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Когда повысят тариф

Рано или поздно тарифы для населения в Украине возрастут. Но власть обещает, что в 2020 этого еще не случится. В частности об этом рассказал Андрей Герус в эфире "Право на власть". Он добавил, что льготный тариф на первые 100 киловатт-часов тоже пока не отменяют, но вскоре цена может вырасти из-за инфляции.

Это вопрос действительно обсуждается и в обществе, и в медиа, и среди некоторых политиков и чиновников. Но у президента недавно было совещание по энергетике. Там было четко заявлено, что в ближайшее время, в этом году не будет повышения тарифов на электроэнергию для населения и не будет отмены этой льготной категории 100 киловатт-часов в месяц,

– рассказал Герус.

Итак, вопросы поднятия тарифов активно обсуждают и, вероятно, изменят их уже в 2021.

Почему хотят увеличить тарифы на электроэнергию для населения

В Украине чаще всего в Европе исчезает свет

В украинских домах свет исчезает гораздо чаще, чем в европейских. Среднестатистически электроснабжение отсутствует 696 минут на год по вине компаний. И если ничего не менять, то утверждает эксперт это число вырастет до как минимум 900 минут в год.

Нужны инвестиции

Из-за недостаточности финансирования модернизации электросетей степень их износа превышает 70%, а общая сумма инвестиционной задолженности составляет минимум 17,5 млрд долларов,

– заявил директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк.

Как отмечают эксперты, единственный выход – это вливание крупных инвестиций в украинские электросети. А для этого нужен переход к RAB-регулированию (более известного как стимулирующее), в результате которого и вырастут цены на электроэнергию для населения.

Чтобы модернизировать все сети в Украине необходимо 1,2 миллиарда долларов, по словам Сергея Поважнюка, заместителя директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза". Зато среднегодовые инвестиции – 245 миллионов долларов. Это в 5 раз меньше, чем нужно.

Опыт Румынии

Румыния имела изношенность электросетей 70%, но при производстве стимулирующего регулирования сократила эту изношенность до 48%, рассказал Александр Визир, директор ГС "Умные электросети Украины".

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Как высокие тарифы для предпринимателей влияют на расходы населения

Эксперты на презентации "RAB-регулирование: мировой опыт и украинские реалии" отметили, что финансовое бремя за льготные ставки для населения ложится на украинский бизнес, а не государство. Однако если подумать, то в конце концов украинцы все равно за это платят.

Вот почему: