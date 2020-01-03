Как 2019-й изменил Путина и Россию

Двадцать лет на галерах привели к тому, что Путин считает собственные предрассудки нормой, обязательной для исполнения не только страной, но и всем миром.

В канун 2019-го Владимир Путин назвал успешное испытание гиперзвукового планирующего блока "Авангард" наилучшим подарком российскому народу. Традиция, похоже, прижилась.

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Уже в этом году итоговая коллегия Минобороны, в которой участвовал главный начальник страны, разительно отличалась от предпраздничных встреч Путина с чиновниками, отвечающими за другие сферы – за экономику, за социалку. Выяснилось, что национальные проекты не реализуются, модернизация здравоохранения сделала медицинскую помощь недоступной, а в области образования страна откатилась на сороковые места международных рейтингов. Но подведомственному населению не стоит переживать. Главное, что россияне оказались впереди планеты всей. Не в области балета – в гиперзвуковых ракетах.

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности – тем более. У нас уже в войсках стоят и гиперзвуковые комплексы Кинжал авиационного базирования, уже в войсках стоят лазерные боевые комплексы Пересвет", – с восторгом говорил Владимир Путин, наслушавшись победных рапортов на коллегии военного ведомства. Глава российского государства напомнил главный аргумент советской пропаганды. Мол, всегда в гонке вооружений лидировал Вашингтон, а Россия лишь догоняла. И вот, ликует президент, теперь, о счастье, у них оружие, которого нет ни у кого. Что же, Путин совершенно прав, когда говорит, что не собирается участвовать в гонке вооружений. Он ее инициирует.

По логике Realpolitik XIX века, в реалиях которой живет Путин, очевидно: обладание сверхоружием должно решительно поднять международный авторитет как страны, так и ее лидера. Но этого не происходит. Вместо того чтобы слезно просить Москву об ограничении ее необыкновенного оружия, Вашингтон ничтоже сумняшеся добивает систему контроля над вооружениями. В 2019 году Соединенные Штаты, которые пять лет требовали от России прекратить нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вдруг взяли и совершенно коварно и внезапно из него вышли. Не выказывает Белый дом желания и продлять истекающий в 2021-м Договор об ограничении стратегических вооружений.

США выдвигают явно нереалистичное требование, чтобы в соглашении участвовал Китай. Путин же теперь говорит о готовности продлить Договор СНВ в любой момент, хоть по факсу обменявшись соответствующими письмами. И это неслучайно. В случае ликвидации СНВ Вашингтон может получить кратное превосходство над Москвой в течение нескольких месяцев. Для этого нет нужды производить новые ракеты. Достаточно будет вернуть на "Минитмены" снятые ранее боеголовки. Любопытно, вспоминает ли Путин (который, как известно, никогда не ошибается) то, как гордо отверг предложение Барака Обамы продлить договор. Логика заключалась в том, чтобы не иметь дела с "хромой уткой".

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На самом деле российские достижения в создании гиперзвуковых ракет и гиперболоидов (как их будут применять, достоверно неизвестно) не производят большого впечатления на Вашингтон. Там явно вознамерились посоревноваться с Москвой в выпуске военной продукции, имея в виду разницу в эффективности и производительности промышленности двух стран. Свои возможности американцы продемонстрировали, создав прототип баллистической ракеты средней дальности всего через 9 месяцев после выхода из ДРСМД. Так что, развязывая гонку вооружений в области гиперзвуковых ракет, Путин открывает ящик Пандоры. В истории уже были печальные примеры.

Вспоминая о прошлых этапах гонки вооружений, главный начальник России сегодня заявляет, что "первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас, Советский Союз догонял". На деле же СССР первым испытал МБР в 1957-м, американцы – годом позже. Но на вооружение первыми такие ракеты приняли США. Опять-таки из-за более высокой эффективности и производительности труда. Гонка вооружений это не про то, "кто первый", а про то, "кто быстрее и больше".

Однако Путин рассказывает, что Москва уверенно лидирует в производстве вооружений, имея при этом военный бюджет, который занимает 8-е место в мире. Надо сказать, именно в этом году можно было убедиться, что, когда речь заходит о расходах на оборону, у Путина своя особая арифметика. В мае президент без тени улыбки поведал, что, сократив на 20 процентов стоимость 16 истребителей пятого поколения Су-57, удалось за те же деньги приобрести 74 боевых самолета. Поэтому не стоит удивляться, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые успешно работают и вроде бы полностью профинансированы, должны больше двух триллионов рублей.

2019-й год был переломным в деградации российской государственности. Дело не только в том, что в ходе выборов в Мосгордуму российская власть продемонстрировала: она не уверена, что за нее проголосуют. И под надуманными предлогами отстранила своих оппонентов от участия в выборах. А потом устроила судебную травлю тех, кто протестовал против этого. Дело еще и в том, что человек, обладающий абсолютной, ничем не сбалансированной властью, решительно перестал стесняться. Еще сравнительно недавно он отдавал себе отчет, что его личные представления о мироустройстве несколько отличаются от тех, что можно оглашать публично. Он старательно обходил "скользкие моменты". Ныне же глава российского государства, обладатель юридического диплома, уверенно говорит о том, что беспощадные приговоры протестующим должны выноситься, чтобы другим неповадно было. Он фактически оправдывает провокации спецслужб, которые придумывают несуществующие экстремистские организации. Он собирается написать статью про то, что Польша сама виновата в том, что на нее напала фашистская Германия, и что СССР был в полном праве подписывать протоколы с Гитлером о разделе Европы.

Подозреваю, что 2019 год знаменует начало не осени уже – зимы патриарха. Двадцать лет на галерах привели к тому, что Путин считает собственные предрассудки нормой, обязательной для исполнения не только страной, но и всем миром…

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