Как 24-летний фитнес-инструктор завоевал сердце Бритни Спирс: подробности знакомства
Любимый парень популярной певицы Бритни Спирс Сэм Асгари впервые рассказал, как познакомился с певицей.
Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, пара Бритни Спирс и Сэм Асгари быстро покорили сердца поклонников, которые активно следят за развитием их отношений. Впервые о знакомстве с певицей Асгари рассказал в интервью изданию Men's Health.
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Сэм Асгари познакомился с Бритни Спирс во время съемок клипа звезды. В видео ему предложили роль мужчины, которого соблазняет певица.
Асгари признался, что сильно волновался перед встречей с одной из самых популярных артисток. Однако, завоевать сердце Бритни ему помогла харизма и чувство юмора.
Она подошла ко мне и сказала: "Привет, я Бритни". На что я ответил: "Извини, а как тебя зовут?". Я пытался быть забавным,
– вспомнил фитнес-инструктор.
Он отметил, что тогда они обменялись номерами. А начали встречаться, когда клип вышел в ротацию.