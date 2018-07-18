Как 24-летний фитнес-инструктор завоевал сердце Бритни Спирс: подробности знакомства

Любимый парень популярной певицы Бритни Спирс Сэм Асгари впервые рассказал, как познакомился с певицей.

Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, пара Бритни Спирс и Сэм Асгари быстро покорили сердца поклонников, которые активно следят за развитием их отношений. Впервые о знакомстве с певицей Асгари рассказал в интервью изданию Men's Health.

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Сэм Асгари познакомился с Бритни Спирс во время съемок клипа звезды. В видео ему предложили роль мужчины, которого соблазняет певица.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 10 Чер 2018 р. о 6:26 PDT

Асгари признался, что сильно волновался перед встречей с одной из самых популярных артисток. Однако, завоевать сердце Бритни ему помогла харизма и чувство юмора.

Она подошла ко мне и сказала: "Привет, я Бритни". На что я ответил: "Извини, а как тебя зовут?". Я пытался быть забавным,

– вспомнил фитнес-инструктор.

Он отметил, что тогда они обменялись номерами. А начали встречаться, когда клип вышел в ротацию.