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      Как Ахметов шантажирует своей монополией: когда в Украине был самый низкий уровень запасов угля

      13 Читати новину українською
      Ринат Ахметов
      Ринат Ахметов / file.liga.net

      Есть два способа, что делать с монополиями, однако все они сводятся к тому, что надо создать условия для конкурентного рынка.

      Первый способ является американской моделью – это разделение на более мелкие компании или принудительное разделение. Об этом в программе "Политическая анатомия" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.

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      Он объяснил откуда в компании Рината Ахметова ДТЭК монополия. В стране плохая ситуация с углем, потому что 80% всего украинского угля принадлежит этой компании. Такая же проблема складывается зимой, потому что резко возрастает потребление электроэнергии и эту пиковую потребность покрывают именно угольные электростанции. Поэтому роль угольных электростанций зимой очень растет и украинцы от них очень зависимы.

      Андрій Герус
      Андрей Герус

      Ведущий Артем Овдиенко поинтересовался, можно ли это понимать, что Ренат Ахметов шантажирует тем, что отключит рубильник.

      Никто в явной форме такого не скажет, что "я вас шантажирую и отключу электроэнергию". Но такие сигналы были. Прежде всего, в чем оно проявлялось? Начало сентября или конец августа, когда правительство выходило на работу, то уровень запасов угля на складах был ниже 50% от прошлогодних (чем в 2018 году – 24 канал). Это был самый низкий уровень запасов угля на складах за всю историю Украины,
      – заявил Андрей Герус.

      "Если бы компания постаралась, то они бы могли сделать больше запасов угля. Поэтому, я думаю, что там были элементы такого, чтобы держать в напряжении ситуацию и иметь свои переговорные позиции относительно "здесь надо тарифы поднять, а мы тогда поможем решить проблему, чтобы не допустить кризисных явлений", – добавил Герус.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Герус – новости Новости России Слуга народа Ринат Ахметов
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