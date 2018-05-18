Как актеры "Мстителей" выглядели в детстве: интересная фотоподборка
Серия кинолент "Мстители" получает все большую популярность, а звезды фильмов – успешность. В то же время в сети появилась забавная фотоподборка, звезды киноленты о супергероях выглядели в детстве.
Герои киноленты настолько полюбились поклонникам, что людям часто сложно представить, как актеры выглядят в образах, которые возникают в "Мстители: Война бесконечности". Пользователи сети показали фотосравнения, как "супергерои" выглядели в реальной жизни, когда были обычными детьми.
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Тор (Крис Гемсворт)
Черная вдова (Скарлетт Йохансон)
Локи (Том Гиддлстон)
Черная пантера (Чедвик Боузман)
Баки (Себастьян Стен)
Человек-муравей (Пол Радд)
Капитан Америка (Крис Эванс)
Гамора (Зои Салдана)
Тони Старк (Роберт Дауни-младший)
Ванда (Элизабет Олсен)
Доктор Стрейдж (Бенедикт Камбербетч)
Источник: 24 Канал
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