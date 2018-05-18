Как актеры "Мстителей" выглядели в детстве: интересная фотоподборка

Серия кинолент "Мстители" получает все большую популярность, а звезды фильмов – успешность. В то же время в сети появилась забавная фотоподборка, звезды киноленты о супергероях выглядели в детстве.

Герои киноленты настолько полюбились поклонникам, что людям часто сложно представить, как актеры выглядят в образах, которые возникают в "Мстители: Война бесконечности". Пользователи сети показали фотосравнения, как "супергерои" выглядели в реальной жизни, когда были обычными детьми. Читайте также: Как бы выглядели герои фильма "Мстители", переняв наряды из комиксов: неожиданное перевоплощение Тор (Крис Гемсворт) Черная вдова (Скарлетт Йохансон) Локи (Том Гиддлстон) Черная пантера (Чедвик Боузман) Баки (Себастьян Стен) Человек-муравей (Пол Радд) Капитан Америка (Крис Эванс) Гамора (Зои Салдана) Тони Старк (Роберт Дауни-младший) Ванда (Элизабет Олсен) Доктор Стрейдж (Бенедикт Камбербетч)