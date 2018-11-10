Как активный отдых влияет на болезни сердца

Активность в повседневной жизни связана со здоровьем сердечно-сосудистой системы и долголетием. И это не зависит от регулярности физических упражнений.

Об этом заявили Элин Экблом-Бак и ее коллеги из госпиталя Каролинского университета (Швеция), которые проанализировали данные более 4 тысяч жителей Стокгольма, средний возраст которых составлял 60 лет, пишет Br. J. Sports Med.

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В начале исследования была оценена физическая активность добровольцев, которая не была связана с упражнениями, привычки в тренировке и состояние здоровья сердечно-сосудистой системы на основе результатов медосмотров.

За участниками наблюдали 12,5 лет для фиксирования случаев сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

Выяснилось, что те участники, которые имели высокий уровень физической активности в повседневной жизни, независимо от показателей регулярности физических упражнений, достигали лучших метаболических факторов риска по сравнению с участниками с низким уровнем такой активности.

Кроме того, риск первого сердечно-сосудистого случая и общая смертность были ниже среди людей с высоким уровнем физической активности.

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