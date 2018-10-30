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      Как Александру Терещуку удалось избежать люстрации: ответ эксперта

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      Во-первых, для Александра Терещука было задействовано искусственное, перекрученым способом, освобождение от люстрации. То, что милиционеру предоставляют полномочия возглавлять Киевскую ОГА, говорит о чрезвычайно больших рисках для Украины, ведь кто-то хочет иметь под рукой чрезвычайно полезных людей.

      Об этом рассказала директор Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции (2014-2016) Татьяна Козаченко в прямом эфире 24 канала.

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      Как отметил експерт, сейчас очень удобно иметь под рукой чрезвычайно полезных людей, которые находятся в правоохранительной системе и знают, как она устроена, и готовы выполнять приказы. "Это такое ручное управление. Такие люди как Терещук не самые достигают таких высоких должностей, они функционерами, то есть они нужны кому-то выше", – ответила Козаченко.

      По словам експерта, к нему была применена законная процедура – президент имеет право освобождать людей от люстрации, но в очень исключительных случаях. По закону об очищении власти, высший военный состав (то есть должность от генерала) военных формирований, в частности военные и Нацгвардия, которых президент может освободить от люстрации с целью государственной безопасности.

      Для этого Александр Терещук был уволен на месяц с должности руководителя полиции и переведен в Национальную гвардию, то есть таким образом его освободили от люстрации, а потом снова перевели обратно. Получается, что к нему искусственно была применена эта процедура, таким перекрученным способом,
      – заявила Козаченко.

      Она также заверила, что если бы очищение власти происходило должным образом, мы не видели таких позорных кадровых назначений. Терещук много лет возглавлял во времена Януковича милицию целой области. Это все говорит, что мы назначаем рискованных людей, которые действительно представляют угрозу. "То, что милиционеру предоставляют полномочия возглавлять Киевскую ОГА, говорит о чрезвычайно больших рисках, которые нас ждут через год", – добавила експерт.

      Напомним, накануне 24 канал сообщал, что новым главой Киевской областной государственной администрации Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Терещук.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Министерство внутренних дел Люстрация
      Источник: 24 канал
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