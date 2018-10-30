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      Как алкоголь издевается над организмом: 10 страшных последствий злоупотребления спиртным

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      10 последствий воздействия алкоголя на организм человека
      10 последствий воздействия алкоголя на организм человека / Соцсети

      Несмотря на многочисленные ограничения по продаже и производству алкоголя, в Украине все же сохраняется большое количество людей, злоупотребляющих "зеленым змеем", а такие есть как и среди взрослого населения, так и среди молодежи. Каждый человек должен сам осознавать, какими будут последствия от такой привычки, но не все об этом знают. Поэтому рассказываем, как действует алкоголь на организм.

      Прежде всего, алкоголь провоцирует колебания уровня сахара в крови, пишет ресурс UKRHEALTH.

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      Дело в том, что обычно после того, как мы примем определенную дозу спиртного, уровень сахара у нас в крови существенно снижается или повышается. И в итоге это вызывает ощущение слабости, головокружения, проблемы с ориентацией.

      Кроме того, вследствие употребления алкоголя, ухудшается сердечный ритм.

      Чрезмерное употребление спиртных напитков может вызвать учащение пульса и сбои в работе сердца. Токсины, содержащиеся в алкоголе, попадают в кровь и нарушают нормальную работу различных систем организма, в частности сердечно-сосудистой системы.

      После принятых "на грудь" нескольких граммов происходит и покраснение кожи.

      Один из результатов действия алкоголя на систему кровообращения — расширение сосудов, а это приводит к заметному покраснению кожи. У некоторых людей алкоголь вызывает значительные перепады температуры тела и усиленное потоотделение.

      Также у людей, которые не знают меры в употреблении алкоголя, возникают проблемы со зрением, а именно его помутнение.

      Токсины, попадающие в кровь, влияют на зрение, оно становится расплывчатым и туманным. Заметим, что это является довольно опасным явлением, и не только потому, что последствием может быть постепенное ухудшение зрения, но и потому, что человек в таком состоянии с большей вероятностью может стать жертвой несчастного случая.

      Алкоголь, наслідки, помутніння, горілка

      Вследствие значительного количества спиртного еще может ухудшаться координация Ваших движений.

      У человека в состоянии опьянения ослабевают не только мышцы, но и рефлексы, он теряет равновесие. Поэтому такой человек часто падает, с ним может произойти несчастный случай. Он также в значительной степени теряет самоконтроль.

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      Не менее серьезными могут стать и проблемы с пищеварением после нескольких рюмочек.

      Алкоголь нарушает кислотно-щелочной баланс желудка, из-за чего раздражается и воспаляется его слизистая оболочка, которая защищает стенки желудка от кислоты, которая содержится в желудочном соке. Результатом этого может быть гастрит или кислотный рефлюкс. А самое худшее, что может произойти, – это язва желудка, рак желудка и рак пищевода.

      В то же время из-за алкоголя может наступить дегидратация (обезвоживание организма).

      Почки относятся к органам, которые наиболее страдают от злоупотребления спиртным. Им приходится усиленно работать, выводя из организма токсины. В результате организм теряет слишком много жидкости и солей.

      Сопровождается злоупотребление крепенькой и головной болью.

      Высокий уровень содержания токсинов в крови и проблемы с метаболизмом являются причиной головной боли, а также похмельного синдрома. Часто через несколько часов после употребления спиртных напитков человек испытывает мышечное напряжение и у него начинается головная боль (мигрень).

      Не забывайте и о тошноте.

      У тех, кто выпивает слишком много, часто бывает тошнота и рвота, нарушается пищеварение. Человек чувствует головокружение и с трудом сохраняет равновесие. У некоторых людей такие симптомы возникают даже после небольших "доз" спиртного.

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      Алкоголь, наслідки, помутніння, горілка

      И, конечно, после алкоголя могут быть проблемы с печенью.

      Печень играет важную роль в переработке веществ, содержащихся в алкоголе. Поэтому чрезмерная "доза" спиртного прямо влияет на нее и нарушает ее нормальную работу. Если интоксикация печени алкоголем происходит регулярно, ее состояние ухудшается и возникает цирроз печени.

      Напомним, по словам диетолога Галины Незговоровой, алкогольные напитки – слишком большая нагрузка для организма, но небольшое количество качественного вина все же выпить можно, правда дозу следует измерить согласно Вашему веса. Кроме того, перед употреблением стоит удостовериться, нет ли у Вас хронических заболеваний.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Алкоголь Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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