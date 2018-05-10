Как алкоголь влияет на качество секса: неожиданные результаты

Американские ученые утверждают, что алкоголь значительно ухудшает качество секса. Все потому, что употребление спиртных напитков – это популярная причина эректильной дисфункции у мужчин.

Исследование, которое опубликовали в The Journal of Sexual Medicine, пишет "Сегодня" показало, что по мере роста количества алкоголя в крови понижается способность мозга отвечать на сексуальную стимуляцию.

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Ученые установили, что низкий уровень воды угнетает нервную систему и создает проблемы с сексуальным поведением.

Однако на женщин спиртные напитки действуют гораздо сильнее. Многие ошибочно воспринимают сексуальное возбуждение после бокала вина за что-то извне. Все потому, что эти желания есть у женщины, просто под воздействием алкоголя они формируются.

Ученые убеждены, что чем выше уровень алкоголя в крови – тем дольше откладывается наступление оргазма. К тому же, его интенсивность его не такая сильная, как "на трезвую голову".

Алкоголь также, по мнению ученых, является причиной деградации организма.

К слову, регулярный секс улучшает интеллект – делает людей сообразительнее. А еще он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.