Как американцы интересным способом почтили память четырех своих президентов

Национальный мемориал "Гора Рашмор" – самая это известная туристическая локация Южной Дакоты в США. В ней увековечили четырех президентов, которые сделали весомый вклад в развитие государства. Строительство монумента продолжалось долгие 14 лет, а уникальное расположение и гигантские размеры поражают посетителей со всего мира.

В 20-х годах прошлого века историк Доан Робинсон задумал воспроизвести на горе Рашмор образы людей, которые сыграли важную роль в истории Запада Соединенных Штатов. Среди предложений, которые он выдвигал, были известные путешественники, солдаты, шоумены и даже индейские вожди.

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Однако скульптор Гутсон Борлум, который решил заниматься этим проектом, настоял на том, что монумент должен изображать людей, которые имеют важное значение для любого жителя США.

Впоследствии для этого выбрали четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, который привел страну к демократии, Томаса Джефферсона – за создание Декларации Независимости; Авраама Линкольна, который положил конец рабству в США и Теодора Рузвельта, заслугой которого было содействие строительству Панамского канала и развитие охраны государства и бизнеса.



Гутсон Борлум работает над проектом строительства памятника на горе Рашмор, 1937

Сооружение монумента началось 4 октября 1927 года. Борлум создал макет будущего памятника и разработал проект, однако увидеть завершенную работу не успел. Сооружение мемориала завершилось уже после его смерти – в 1941 году. Завершением проекта руководил сын скульптора – Линкольн.

Мемориал расположен на высоте 1745 метров над уровнем моря и занимает площадь более чем пять квадратных километров. Создать его было невероятно сложно, ведь условия и локация были очень неудобными и даже опасными.



Каждая из скульптур достигает 18 метров в высоту

Для строительства использовали взрывчатку, а над резьбой работало около 400 рабочих. Всего в течение строительного процесса с горы Рашмор было вывезено 360 тонн горной породы.

Сооружение гигантского мемориала оживило регион Северной Дакоты, который до этого не очень пользовался популярностью у туристов. Благодаря огромному потоку посетителей, сегодня туризм стал одной из важнейших составляющих экономики штата.



Ежегодно мемориал посещают около двух миллионов туристов

Вся территория Национального мемориала занимает 517 гектаров, она находится под наблюдением Службы национальных парков США. После реконструкции в 1998 году комплекс сделали более удобным для посетителей: обустроили места для парковки, амфитеатр, сувенирные магазины, а также кафе и рестораны.

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Гору Рашмор часто изображают в американской культуре, в художественных и анимационных фильмах. Известная на весь мир американская рок-группа Deep Purple использовал памятник в своем творчестве. На обложке их альбома InRock фигурирует изображение мемориала, на котором президентов заменили членами группы.



Обложка одного из альбомов рок-группы Deep Purple

Образ знаменитой горы сегодня стал не только визитной карточкой штата Южная Дакота, но и Соединенных Штатов Америки в целом. Ведь мемориал такой же узнаваемый в мире, как и знаменитая статуя Свободы в Нью-Йорке.

Какие из интересных идей не удалось воплотить в реальность во время строительства памятника – смотрите в программе.