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Как американка с украинскими корнями Квитка Цисык стала суперзвездой в США: интересные факты

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В Киеве почтили память американки украинского происхождения Квитки Цисык, посвятив ей концерт к 65-летию со дня рождения. Голос женщины с редким именем Квитка украинцы узнают с первых нот. Но даже через 20 лет после ее смерти, украинцы любят и перепевают ее песни.

Квитка Цисык обладала редкостным сопрано и техникой, распространенной в карпатских селах – так называемым "белым голосом", легко экспериментировала со стилями – от джаза до классики.

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Родители Квитки – украинские эмигранты, которые приехали в Америку в конце 40-х годов. Квитка родилась уже в США и стала популярной исполнительницей рекламных джинглов. Самые известные корпорации хотели, чтобы их рекламу озвучивала именно она. Это ее голос звучал в рекламе автомобильного гиганта Ford Motor Company. В компании подсчитали, что в разных эфирах он раздавался 22 миллиарда раз.


Квитка Цисык

Цисык пела на бэк-вокале у Майкла Джексона и Уитни Хьюстон, а фильм "Ты свет моей жизни" с ее музыкой получил "Оскар" и "Золотой глобус". Всю свою жизнь Квитка мечтала быть услышанной в Украине и потратила четверть миллиона долларов на запись украинских песен. Она успела подготовить 2 украиноязычных пластинки, прежде чем умерла от рака.


Квитка Цисык

Уже 11 лет продюсер благотворительного проекта "Незабываемая Квитка" Алекс Гутмахер, который не был знаком с Квиткой лично, делает все, чтобы о ней помнили после смерти. Так как что такое онкология он знает из собственного опыта.

Цель благотворительного проекта – помочь украинским женщинам в борьбе с раком. Все собранные средства тратят на приобретение передвижных маммографов. Два года назад приобрели такой для Винничины. За год на нем обследовались 4 тысячи украинок, у 13-х диагностировали онкологию.

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В этот раз организаторы собрали еще 100 тысяч гривен для Подольского онкоцентра. Если поможет местная власть и меценаты, маммограф еще появится в Житомирской и Хмельницкой области. Поэтому придя на благотворительный концерт, который состоялся в Национальной опере Украины, каждый сделал свой вклад в доброе дело.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Новости США LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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