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Как Анджелина Джоли переживает затяжной развод с Брэдом Питтом

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Фото из открытых источников

Несмотря на сложный и длительный развод Анджелины Джоли с Брэдом Питтом актриса удачно сочетает процесс воспитания детей со съемками. Поэтому звезда хорошо справляется со стрессами, связанными с судебной волокитой.

Голливудская актриса Анджелина Джоли и ее экс-возлюбленный Брэд Питт считались идеальной парой. Однако пара решила расстаться. Этот судебный процесс затянулся на долгие 2 года, а детали резонансного события обсуждают все мировые СМИ. Поэтому судебная волокита повлияла на обоих актеров.

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Инсайдер журнала People рассказал, что Анджелина Джоли "хорошо справляется" со стрессом, который она получает от развода с Брэдом Питтом. Актриса ушла в работу, в частности, в качестве посла доброй воли ООН она примет участие в мероприятии, посвященному Всемирному дню беженцев.

Энджи выполняет важные поручения и сосредоточивает свое внимание на работе. Она представит миссию ООН во время мероприятия на Всемирный день беженцев,
– отметил инсайдер.

Благотворительность и участие в программе ООН Анджелины Джоли не только захватывает поклонников, но и ее детей, которые многому научились от матери.

"Дети очень гордятся своей мамой. Она научила их обращать внимание не только на свои собственные трудности, но и на проблемы других людей", – добавил инсайдер.

Затяжной процесс развода отнимает у Анджелины Джоли много сил и времени. Несмотря на это звезда не забывает уделять внимание 6 детям, которые сейчас находятся под ее опекой. В то же время Анджелина Джоли удачно сочетает материнские обязанности с актерской карьерой: звезда вместе с детьми находится в Лондоне, где принимает участие в съемках второй части фильма "Малефисент".

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летний Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом.

Теги: LifeStyle Звездные разводы Голливуд Кино Анджелина Джоли
Источник: 24 Канал
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