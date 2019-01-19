Как религиозность родителей влияет на будущее детей

По наблюдениям американских ученых, воспитанные в вере люди счастливее своих ровесников из нерелигиозных семей.

Об этом пишет American Journal of Epidemiology.

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Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана в 1999 году попросили 16 882 детей (средний возраст 14,7 лет) заполнить анкету, где нужно было указать пол, возраст, происхождение, образование, сведения о благосостоянии и здоровье родителей, а также о вере в семье. Также детей попросили рассказать, как часто они ходят на службу, молятся или медитируют.

С участниками исследования связывались еще несколько раз – в 2007-м, 2010-м и 2013-м годах, когда им было от 23 до 30 лет. Испытуемых попросили рассказать о физическом и душевном здоровье. В этом этапе исследования принимали участие около 7500 человек.

Но и этой выборки достаточно, чтобы выяснить: у тех, кто в детстве посещал службу хотя бы раз в неделю, показатель удовлетворенности жизнью был выше на 18%, чем у их нерелигиозных сверстников.

Кроме того, выросшие в религиозных семьях люди реже курили и употребляли наркотики, а также реже сталкивались с инфекциями, передающимися половым путем.

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Однако другое исследование показало, что дети из религиозных семей более жестокие, чем их сверстники, а еще они чаще были скупыми.

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