Как беременность влияет на почки женщины

Иногда у беременных женщин наблюдается нефроптоз – заболевание, характеризующееся ненормальной подвижностью и низким расположением почки.

Нефроптоз может привести к болям в пояснице, повышению артериального давления, появлению крови в моче, образованию камней почек и пиелонефриту, передает "Наша мама".

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Если у беременной женщины блуждающая почка обнаружена на ранней стадии, то при соблюдении всех рекомендаций врача беременность проходит благополучно и никакого негативного влияния на организм матери и плода не оказывает.



Однако, если женщина игнорирует боль и назначения врача, то ее состояние может серьезно ухудшиться. Организм со временем начнет чувствовать все большие нагрузки, плод растет, почкам нужно выводить продукты жизнедеятельности двух человек, а функционирование органов нарушено.



Впоследствии беременная может начать страдать от интоксикации организма, поскольку почки не будут успевать выводить все продукты жизнедеятельности, а это приводит к нарушению работы внутренних органов мамы и ребенка. Поэтому прислушивайтесь к организму и не откладывайте визит к врачу.

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