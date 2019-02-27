Как беспилотный летательный аппарат следит за террористами на Донбассе: смотрите видео
Приятно, когда в тебя стреляют, а ты не слышишь выстрела и свиста пули.
Просто кружишь вокруг противника, тщательно рассматривая его линию обороны, вооружение и численность личного состава. Пока он докладывает по рации, можно заглянуть в его перепуганные глаза и даже сказать несколько нелестных слов.
Благодаря вашей помощи говорящие "птички" уже на вооружении. Помочь нашим ребятам держать врага в страхе и при возможности уничтожать его позиции и технику вы можете тут.
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Источник: 24 Канал
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