Как бесплатно доехать в другой город, если вас обокрали: советы юриста

В прошлом году было зафиксировано полмиллиона преступлений, 52% от общего количества – кражи. Чаще всего украинцев обворовывают на вокзалах. Воры уносят не только деньги и документы, но и билеты на поезд. Попав в такую ситуацию, не нужно отчаиваться, ведь для данной ситуации существует определенный алгоритм действий.

Младший юрист ЮКК "Де-Юре", Буров Никита рассказал – как добраться до другого города, если у вас украли билеты на поезд.

Бесплатный проезд есть, но не для всех

На работников железнодорожного транспорта и пассажиров распространяются "Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины". Этим документом, действительно, предусмотрена возможность бесплатного проезда для пассажиров. Однако, это возможно только для человека, который имеет право на такой проезд, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

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Право на бесплатный проезд железнодорожным транспортом внутреннего сообщения имеют:

Герои Советского Союза один раз в год в мягком вагоне с двухместным купе "СВ" ("туда" и "обратно");

Награжденные орденами Славы трех степеней, один раз в год в мягком вагоне с двухместным купе "СВ" (туда и обратно);

Инвалиды Великой отечественной войны І и II групп в купейном вагоне один раз в год (туда и обратно);

Инвалиды войны I, II групп, инвалиды войны II, III групп из числа участников боевых действий в период Великой Отечественной войны, которым исполнилось 85 лет и более (туда и обратно);

Инвалиды войны III группы (1 раз в два года туда и обратно или 50% стоимости 1 раз в год);

Участники боевых действий (1 раз в два года туда и обратно или 50% стоимости 1 раз в год);

Родители военнослужащих, которые погибли или умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы (1 раз в два года туда и обратно или 50% стоимости 1 раз в год).



Раз в год некоторые украинцы все же могут путешествовать бесплатно

В поездах пригородного сообщения право на бесплатный проезд имеют:

инвалиды Великой Отечественной войны I, II и III групп;

инвалиды войны I, II и III групп;

участники боевых действий;

дети из многодетных семей;

пенсионеры по возрасту и другие.

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В любом другом случае для проезда в железнодорожном транспорте нужно иметь полностью оплаченный проездной документ.

Человеку, который потерял паспорт или деньги, не стоит рассчитывать на бесплатный проезд железнодорожным транспортом. Более того, согласно пункту 2.45. Правил перевозки пассажиров, утерянные и похищенные проездные документы не возобновляются,

– подчеркивает Никита Буров.

Проезд по поручению

Однако есть и хорошая новость: в случае невозможности приобрести новый проездной документ из-за отсутствия средств, законодатель предусмотрел специальную процедуру.

"Так, если у пассажира похищены проездные документы или он их потерял и не имеет средств для приобретения новых, он может поручить (по телефону, факсу и т. п) кому-то купить билет в кассе по месту проживания, не менее чем за 3 часа и не более чем за 2 суток до отправления. Потом тот, кто купил билет, оповещает начальника вокзала или станции, где находится пассажир, об оформлении проезда с указанием полной информации служебной строки проездного документа", – добавляет юрист.



Добраться поездом до дома все же можно, даже если вас и обокрали

Оплаченный проездной документ гасится и вместе с телеграммой передается на станцию отправления пассажира для того, чтобы его приобщили к отчету о бесплатно выданном проездном документе.

На основании этой телеграммы проездной документ (полный или детский) оформляется ручным способом, без тарифной сетки и без взимания платы.

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Тому, кто оплатил стоимость проезда, в подтверждение этому выдается копия телеграммы.

Правда, пожелают ли работники железной дороги так "заморачиваться", чтобы человек добрался домой – риторический вопрос. Поэтому, лучше быть внимательным и диверсифицировать риски, то есть класть в разные места документы, деньги и телефон. Чтобы, попав в неприятность, можно было самостоятельно купить билет.