12:44
11 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 15°C
  • среда
    23°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Валя-полстакана породнилась с Ынами. Пиня не смог пройти умную урну.
Вєсті Кремля
21:52, 10 сентября
Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию
Вєсті.UA
20:47, 10 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Как бюджетный смартфон Ulefone Armor X разбил камень: красноречивое видео

71 Читати новину українською
Ulefone Armor X не разбивается, не тонет, а также работает при сверхнизких и сверхвысоких температурах
Ulefone Armor X не разбивается, не тонет, а также работает при сверхнизких и сверхвысоких температурах / Gizmochina

Бюджетный смартфон Ulefone Armor X поражает не только ценой, но и характеристиками и ударопрочностью. Что касается последнего, то разработчики провели краш-тест, по результатам которого можно убедиться в повышенном уровне выживания этого гаджета.

Соответствующий ролик опубликован на официальном Youtube-канале бренда Ulefone.

Читайте также: Ulefone анонсировала смартфон с мощной батареей – неделю без зарядки

На кадрах видно, как смартфон сначала бросают с лестницы вниз и он пролетает несколько пролетов, ударяясь о землю. К слову, во время одного из таких испытаний откололась часть каменной ступени, зато с телефоном ничего не произошло.

Кроме того, гаджет бросали на асфальт, но и после этого он "выжил" и остался фактически без царапин.

Добавим, что он еще полностью защищен от воды по стандарту IP68 и может пробыть на глубине до полутора метров в течение 1,5 часа, а также работать даже при температуре от -40 до +80 градусов по Цельсию.

Видео краш-теста смартфона Ulefone Armor X

 

Обычно ударопрочные смартфоны имеют довольно скромные технические характеристики, но это не тот случай. Так, Ulefone Armor X получил 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440x720 пикселей, четырехъядерный процессор MediaTek MT6739, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения встроенной памяти.

Кроме того, устройство может похвастаться аккумулятором на 5500 мАч, которого, как уверяет производитель, должно хватить на несколько дней работы без подзарядки. В то же время смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью в 10 Вт и беспроводную по распространенному стандарту Qi.

Также он оснащен двойной основной камерой с разрешением 13 Мп, которая поддерживает портретный режим с размыванием заднего фона. А для любителей музыки приятным бонусом станет выделенный аудиочип AW8736 и, куда же без него, громкий динамик.

Читайте также: Китайцы создали самый дешевый смартфон с двойной камерой

Ulefone Armor X, телефон, смартфон, витривалість, міцність, краш-тест
Ulefone Armor X может дать фору многим современным аппаратам не только по прочности, но и по характеристикам

Относительно способов разблокировки, то разработчики Armor X предложили как сканер отпечатков пальцев на правой грани, так и функцию распознавания лица. Пригодится и модуль NFC, позволяющая с помощью аппарата оплачивать покупки через систему Google Pay.

К слову, цена Ulefone Armor в официальном магазине производителя на AliExpress составляет около 3600 гривен.

Напомним. недавно компания Ulefone открыла для предзаказа свой бронированный смартфон Armor 5. Так, устройство имеет безрамочный экран и вырез вверху, а цена его составляет чуть меньше 200 долларов (5400 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Гаджеты Техно Смартфоны
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В РФ никогда не будет так, как в Украине – россиянам смелости не хватает
сегодня, 12:01 В РФ никогда не будет так, как в Украине – россиянам смелости не хватает
Дід Панас
Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
сегодня, 08:41 Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
Олексій Чибісов
Самый комфортный кроссовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ от Авто 24
сегодня, 10:00 Самый комфортный кроссовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ от Авто 24
Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
10 сентября, 23:00 Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
Іван Яковина
Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
10 сентября, 22:01 Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
Андрій Воропаєв
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Новый смартфон Xiaomi Mi 6X представили в промо-видео
 18 апреля , 15:06
Эксперты назвали самый популярный iPhone в 2018 году
 25 апреля , 10:08
В Google Maps теперь можно найти не только бары, но и лучшие коктейли
 5 сентября , 09:00
Разработчики создали приложение, которое убеждает пользователей оставаться в постели
 14 августа , 07:09
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук