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      Как близкий соратник Порошенко Кононенко причастен к аферам в энергетике: расследование

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      Игорь Кононенко
      Игорь Кононенко / Информатор

      Журналисты программы "Схемы" опубликовали данные о том, что первый заместитель главы БПП Игорь Кононенко вместе с братьями-бизнесменами Суркисами вероятно причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких облэнерго.

      Журналисты опубликовали ряд телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова и братьев Суркисов, в которых речь идет о контроле счетов государственных предприятий.

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      Расследователи сопоставили телефонные разговоры с открытыми данными, документами и реальными событиями, которые касаются периода весны-лета 2015 года. Во время общения фигуранты обсуждают незаконные способы получения и сохранения контроля над областными энергоснабжающими компаниями: Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго.

      На одной из записей Кононенко интересуется ходом расчетов с государством бизнесмена Крючкова.

      Поскольку контрольные пакеты шести облэнерго до сих пор принадлежат государству и любой контроль предприятий со стороны олтгархов незаконный – чтобы махинации осуществлялись проще, фигуранты скандала пытались поставить на ряд государственных предприятий лояльный к себе менеджмент.

      Порошенко "дал добро"

      Также много разговоров касающихся распределения между участниками схемы значительных сумм наличными.

      В частности, разговор Дмитрия Крючкова с народным депутатом Игорем Котвицким, приведенный в расследовании, свидетельствует, что президент Петр Порошенко был знаком с ситуацией с хищением средств и "дал добро".

      В пятницу вечером были у П. Дал добро. Лично. .. И контактное лицо будет Игорь Кононенко,
      – сообщает Крючков Котвицкому.

      Порошенко знав про ці афери

      Порошенко знал об этих аферах

      В другом разговоре Дмитрий Крючков сообщает Григорию Суркису, что поедет к "Игорю Витальевичу" с отчетом "за прошлый месяц", и отвезет "то, что ему принадлежит".

      Как прокомментировал это Дмитрий Крючков?

      НАБУ проводит досудебное расследование уголовных правонарушений, из которых видно, что Крючков и другие лица причинили вред государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.

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      Сам Крючков сейчас находится в тюрьме в Германии, ожидая экстрадиции в Украину по запросу НАБУ.

      На запрос журналистов "Схем" он передал свои письменные ответы, в которых упомянул всех фигурантов телефонных разговоров, подтверждая коррупционную заинтересованность ближайшего окружения Порошенко. В то же время он воздержался от комментариев относительно братьев Суркисов от которых, по его словам, получал пособие со связями, советами и кадрами.

      Дмитро Крючков
      Дмитрий Крючков

      Крючков также рассказал, что Кононенко выполнял ту часть договоренностей, которая была зоной ответственности стороны Порошенко – Кононенко.

      Договоренности были с ними как с энергосети, так и Харьков-, Николаев-, Запорижжя-, Черкассы-, Хмельницкоблэнерго, Центрэнерго, ОПЗ, Одесской, Николаевской и других ТЭЦ и предприятий ... Финансовые отношения, конечно, были. Они, согласно договоренностям, получили от 50% до 75% доходов от бизнеса, который был предметом договоренностей,
      – сообщил Крючков в письме.

      Суркисы опровергали свою причастность к деятельности Крючкова, хотя как свидетельствуют телефонные разговоры, он вел свою деятельность именно под их руководством. Роль братьев Суркисов в схеме официально изучают и в НАБУ – их несколько раз вызывали на допрос, но пока в статусе свидетелей.

      Как работала коррупционная схема?

      Схема работала благодаря слаженной работе или с молчаливого согласия бизнесменов, депутатов, глав областных администраций, Фонда госимущества Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

      Основная схема заработка заключалась в том, что несколько полугосударственных облэнерго (в частности Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго) согласились, чтобы крупные местные промышленные предприятия платили за уже поставленную электроэнергию не им непосредственно, а частной компании энергосети, председателем правления которой был бизнесмен Крючков. Эта фирма, в свою очередь, потом обещала отдать деньги поставщику – облэнерго. Однако, облэнерго деньги от фирмы Крючкова потом так и не получали.

      Как близкий соратник Порошенко Кононенко причастен к аферам в энергетике: видео расследования "Схем"

       

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      Теги: Расследования Новости Украины Коррупция Журналисты Блок Петра Порошенко Петр Порошенко Игорь Кононенко Энергетика
      Источник: 24 канал
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