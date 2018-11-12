Как боевики с фейерверками и обстрелами отпраздновали псевдовиборы: репортаж с передовой

Фейерверки и обстрелы – так вчера в оккупированном Донецке боевики отпраздновали проведение псевдовыборов. Защитники поселка Пески, которые стоят вплотную к Донецку, говорят: только по террористическому телевидению объявили предварительные результаты – боевики сразу запустили салюты.

Разбитыми фронтовыми дорогами мимо уничтоженных войной домов тяжело добраться на позиции украинской армии в окрестностях Песков.

Читайте также: Оккупанты озвучили результаты выборов: появилась реакция Кремля

Пески – это фактически окраина оккупированного Донецка, до самого города здесь буквально несколько километров, и пока здесь стоят Вооруженные силы, сепаратисты в оккупированном украинском Донецке не могут чувствовать себя свободно, поэтому Пески – важнейший форпост украинской армии.



Так выглядят оккупированные Пески

Обстрелы Песков со стороны боевиков – это уже обыденность данного поселка. Это можно увидеть по выжженным домам и автомобилям. Целого нет почти ничего. Вечером 11 ноября еще и активизировался снайпер оккупантов. Кроме того, боевики вчера решили отпраздновать свои никем не признанные выборы.

Об обстрелах бойцы говорят с юмором, на пятый год уже привыкли, поэтому даже, казалось бы, о страшных для гражданских вещах украинские воины говорят обыденно.

Военнослужащий Дед воюет с самого начала войны. В 2014 году уже был и Песках, и отсюда страшной дорогой жизни ехал в Донецкий аэропорт.

Ну что, крикнули "с Богом, ребята", держали люк руками, чтобы если что... перекрестились и уехали. Я еще в 2014 году ребятам говорил, что думаю идти до победного конца. Моя мечта – зачистить Донецк,

– рассказал военнослужащий ВСУ Дед.

Некоторые из бойцов уже разменяли шестой десяток, но считают: еще не отдали свой долг Родине.

Хоть одного молодого какого-то заменю, чтобы он не лез под пули, чтобы не страдали его родители. А мне что – я уже старый,

– ответил военнослужащий ВСУ Михаил.

И хоть они уже имеют детей и внуков, которые давно просят вернуться домой, украинские солдаты будут воевать, пока здоровья хватит. А здоровья, уверены – хватит, и в Донецк наконец вернется украинский флаг.