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      Как боевики с фейерверками и обстрелами отпраздновали псевдовиборы: репортаж с передовой

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      Фейерверки и обстрелы – так вчера в оккупированном Донецке боевики отпраздновали проведение псевдовыборов. Защитники поселка Пески, которые стоят вплотную к Донецку, говорят: только по террористическому телевидению объявили предварительные результаты – боевики сразу запустили салюты.

      Разбитыми фронтовыми дорогами мимо уничтоженных войной домов тяжело добраться на позиции украинской армии в окрестностях Песков.

      Читайте также: Оккупанты озвучили результаты выборов: появилась реакция Кремля

      Пески – это фактически окраина оккупированного Донецка, до самого города здесь буквально несколько километров, и пока здесь стоят Вооруженные силы, сепаратисты в оккупированном украинском Донецке не могут чувствовать себя свободно, поэтому Пески – важнейший форпост украинской армии.

      Так виглядають окуповані Піски
      Так выглядят оккупированные Пески

      Обстрелы Песков со стороны боевиков – это уже обыденность данного поселка. Это можно увидеть по выжженным домам и автомобилям. Целого нет почти ничего. Вечером 11 ноября еще и активизировался снайпер оккупантов. Кроме того, боевики вчера решили отпраздновать свои никем не признанные выборы.

      Об обстрелах бойцы говорят с юмором, на пятый год уже привыкли, поэтому даже, казалось бы, о страшных для гражданских вещах украинские воины говорят обыденно.

      Военнослужащий Дед воюет с самого начала войны. В 2014 году уже был и Песках, и отсюда страшной дорогой жизни ехал в Донецкий аэропорт.

      Ну что, крикнули "с Богом, ребята", держали люк руками, чтобы если что... перекрестились и уехали. Я еще в 2014 году ребятам говорил, что думаю идти до победного конца. Моя мечта – зачистить Донецк,
      – рассказал военнослужащий ВСУ Дед.

      Некоторые из бойцов уже разменяли шестой десяток, но считают: еще не отдали свой долг Родине.

      Хоть одного молодого какого-то заменю, чтобы он не лез под пули, чтобы не страдали его родители. А мне что – я уже старый,
      – ответил военнослужащий ВСУ Михаил.

      И хоть они уже имеют детей и внуков, которые давно просят вернуться домой, украинские солдаты будут воевать, пока здоровья хватит. А здоровья, уверены – хватит, и в Донецк наконец вернется украинский флаг.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
      Источник: 24 канал
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