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      Как богатство влияет на продолжительность жизни: результаты исследования

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      Богатые люди живут дольше
      Богатые люди живут дольше / pixabay.com

      Ученые Лувенского католического университета (Бельгия) изучили, как соотносится материальное благосостояние и продолжительность жизни.

      Об этом сообщает "Интерфакс".

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      Согласно выводам ученых, бедность в среднем сокращает жизнь женщин на 6,6 лет, мужчин – на 9,1 лет. Чтобы это выяснить, ученые сравнили итоги по переписи 1991, 2001 и 2011 годов и архив свидетельств о смерти.

      Бідність суттєво скорочує життя

      Бедность существенно сокращает жизнь

      Британские ученые пришли к похожим выводам. В исследовании Имперского колледжа Лондона говорится, что богатые британцы живут почти на десять лет дольше бедных, причем с 2001 года разрыв серьезно увеличился.

      Отмечается, что люди с низким достатком питаются как попало: едят дешевый фастфуд, а не здоровую пищу. В наиболее уязвимых слоях не принято обращаться к врачам, поэтому даже излечимые болезни чаще всего диагностируют слишком поздно.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Деньги Долголетия Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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