Как богатство влияет на продолжительность жизни: результаты исследования

Ученые Лувенского католического университета (Бельгия) изучили, как соотносится материальное благосостояние и продолжительность жизни.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Согласно выводам ученых, бедность в среднем сокращает жизнь женщин на 6,6 лет, мужчин – на 9,1 лет. Чтобы это выяснить, ученые сравнили итоги по переписи 1991, 2001 и 2011 годов и архив свидетельств о смерти.

Бедность существенно сокращает жизнь

Британские ученые пришли к похожим выводам. В исследовании Имперского колледжа Лондона говорится, что богатые британцы живут почти на десять лет дольше бедных, причем с 2001 года разрыв серьезно увеличился.

Отмечается, что люди с низким достатком питаются как попало: едят дешевый фастфуд, а не здоровую пищу. В наиболее уязвимых слоях не принято обращаться к врачам, поэтому даже излечимые болезни чаще всего диагностируют слишком поздно.

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