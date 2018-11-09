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      Как Богдана Тарасик представила Украину на Miss International 2018: яркие фото и видео

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      Богдана Тарасик на Miss International 2018
      Богдана Тарасик на Miss International 2018 / Фото из соцсетей

      9 ноября в японском Токио прошел один из самых престижных конкурсов красоты – Miss International 2018. Украину представляла зажигательная брюнетка Богдана Тарасик.

      24-летняя красотка не скрывала своего восторга и волнения от такого масштабного шоу. И хоть победу на Miss International 2018 завоевала венесуэлка Марием Веласко Гарсия, украинка все же достойно представила государство на международном конкурсе. По результатам голосования экспертного жюри, Богдана Тарасик вошла в ТОП-15 красавиц мира.

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      На протяжении всего пребывания в Японии модель активно вела свой блог, в котором показала все этапы подготовки к решающему дефиле на Miss International 2018. Так, известно, что Богдана Тарасик прибыла в Токио 21 октября. С собой девушка взяла роскошные наряды, среди которых – украинская вышиванка.

       

      Уже в столице Японии девушка приняла участие в традиционном чаепитии, где засветила национальный наряд.

      Сегодня я получила очень много комплиментов моей рубашке. Все с восторгом спрашивали о ней и рассматривали орнамент и узоры,
      – призналась Богдана Тарасик.

       

       

      В рамках конкурса Miss International 2018 Богдана Тарасик посетила ряд организованных мероприятий. В частности, украинка приняла участие в международном форуме, на котором рассматривали актуальные социальные вопросы.

      Международный женский форум был очень интересным, мы обменялись опытом относительно состояния женщин в каждой стране и говорили о наших личных, деловых и культурных проблемах,
      – рассказала Богдана Тарасик.

      Кроме этого, модель продемонстрировала стройную фигуру на репетиции финального шоу Miss International 2018, а уже 9 ноября в эффектных нарядах покоряла мир.

       

       

       

       

       

      Теги: Новости Украины Мода Конкурс красоты LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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