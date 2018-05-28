Как бороться с чувством ничтожности: советы Седоковой

Украинская певица Анна Седокова рассказала, что такое чувство собственного ничтожества и как, по ее мнению, это можно преодолеть.

Певица поделилась, что она делает при ощущении полной недееспособности. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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"Ощущение, что я ничего не могу, ничего не успеваю и я ничтожество. Оно накрывает тебя с головой", – описала Седокова.



Чтобы это преодолеть, сначала нужно изменить картинку. Лучше, "чем зал или бассейн" не существует.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 19 Тра 2018 р. о 10:44 PDT

В сложных ситуациях, по мнению певицы, нужно думать, что "ты не ничтожество, а просто человек, а это существо несовершенное, которому свойственно ошибаться".



Она добавила, что также необходим планер, потому что все, что написано на бумаге, начинает действовать быстрее.

Сейчас я вижу десятки точек, в которые должна попасть одновременно, но если я не спланирую это, начнется суматоха. Я потрачу бензин и нервы и никуда не успею,

– отметила Анна Седокова.