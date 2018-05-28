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Как бороться с чувством ничтожности: советы Седоковой

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Анна Седокова рассказала, как побороть чувство никчемности
Анна Седокова рассказала, как побороть чувство никчемности / SASS

Украинская певица Анна Седокова рассказала, что такое чувство собственного ничтожества и как, по ее мнению, это можно преодолеть.

Певица поделилась, что она делает при ощущении полной недееспособности. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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"Ощущение, что я ничего не могу, ничего не успеваю и я ничтожество. Оно накрывает тебя с головой", – описала Седокова.

Чтобы это преодолеть, сначала нужно изменить картинку. Лучше, "чем зал или бассейн" не существует.

В сложных ситуациях, по мнению певицы, нужно думать, что "ты не ничтожество, а просто человек, а это существо несовершенное, которому свойственно ошибаться".

Она добавила, что также необходим планер, потому что все, что написано на бумаге, начинает действовать быстрее.

Сейчас я вижу десятки точек, в которые должна попасть одновременно, но если я не спланирую это, начнется суматоха. Я потрачу бензин и нервы и никуда не успею,
– отметила Анна Седокова.

 

За эти годы я чётко сумела научиться чувствовать, когда ко мне подкрадывается это страшное ощущение. Я, как дикого зверя, чувствую его за несколько десятков метров. Ощущение, что я ничего не могу, ничего не успеваю и я ничтожество. Оно накрывает тебя с головой и лишает полностью дееспособности. Это когда погулял утром с собаками, встал в 6 специально для этого, свозила ребёнка на занятия , возвращаешься домой через пару часов , а на белом ковре, прямо посередине твоей белой спальни крупная куча г... И как-то подкатывает сразу. За долгие годы я научилась бороться с этим диким зверем на ранних стадиях. 1. Ты не ничтожество, ты просто #человек , а человек существо несовершенное и нам свойственно ошибаться. Это факт. Ты - человек. Я - человек и все мы люди. 2. Нужно срочно менять картинку. Лучше, чем зал или бассейн не существует. И сейчас я допишу этот пост и оправляюсь в одно из двух мест. 3. Планер. Или навигация. Сейчас я вижу десятки точек, в которые должна попасть одновременно, но если я не прочерчу маршрут, это будет просто суета . Я потрачу бензин и нервы и никуда не успею. Все, что написано не бумаге, начинает действовать быстрее. Итак, план для Ани: Вкусный чай, зал и новый блокнот, а дальше Действие. И я просто человек. Ты просто человек ️

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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