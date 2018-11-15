Как избежать ошибок, которые постоянно повторяются

Часто человек делает одну и ту же ошибку и не задумывается, почему так происходит или же просто не может разорвать это круг негативных жизненных сценариев.

Об этом пишет психолог Михаил Лабковский в Instagram.

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1. Делайте выводы

Психолог объясняет, что если вы постоянно убегаете с офисной работы, возможно, такая работа не для вас, возможно стоит попробовать себя во фрилансе.

Или же, когда на первом свидании мужчина говорит, что он не заинтересован в семье и детях, то вы не сможете его "переделать".



Не надейтесь "переделать" мужачину

2. Выясните причину

Попробуйте понять, почему вы постоянно повторяете одни и те же сценарии. Лучше всего пойти к психологу и выяснить все.

3. Измените свое поведение

Если вы раньше терпели то, что вам не нравится, то попробуйте в следующий раз выразить свой протест. Открыто говорите: "Мне это не нравится", "Мне не комфортно".

Или же если вы давно хотите, чтобы вам подняли зарплату, то скажите об этом своему начальнику.



Измените свое поведение

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