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      Как избежать ошибок, которые постоянно повторяются

      39 Читати новину українською
      Как избежать ошибок, которые постоянно повторяются
      Как избежать ошибок, которые постоянно повторяются / pxhere.com

      Часто человек делает одну и ту же ошибку и не задумывается, почему так происходит или же просто не может разорвать это круг негативных жизненных сценариев.

      Об этом пишет психолог Михаил Лабковский в Instagram.

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      1. Делайте выводы

      Психолог объясняет, что если вы постоянно убегаете с офисной работы, возможно, такая работа не для вас, возможно стоит попробовать себя во фрилансе.

      Или же, когда на первом свидании мужчина говорит, что он не заинтересован в семье и детях, то вы не сможете его "переделать".

      Не сподівайтеся
      Не надейтесь "переделать" мужачину

      2. Выясните причину

      Попробуйте понять, почему вы постоянно повторяете одни и те же сценарии. Лучше всего пойти к психологу и выяснить все.

      3. Измените свое поведение

      Если вы раньше терпели то, что вам не нравится, то попробуйте в следующий раз выразить свой протест. Открыто говорите: "Мне это не нравится", "Мне не комфортно".

      Или же если вы давно хотите, чтобы вам подняли зарплату, то скажите об этом своему начальнику.

      Змініть власну поведінку
      Измените свое поведение

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Подписчица спросила - «как бороться с негативными жизненными сценариями?» имея в виду, как я понял, ошибки, которые повторятся из разу в раз. Отвечаю. Первое. Делать выводы. Если вы постоянно сбегаете с офисной работы, возможно, найм- просто не для вас. Если вы встречаетесь с мужчиной, который уже на первом свидании говорит, что в семье и детях в принципе не заинтересован, не надо надеятся, что следующего вы сможете «переделать». Второе. Разобраться с головой. Почему вы постоянно повторяете эти сценарии? Какая потребность за этом кроется? Тут я, как всегда, рекомендую походить к психологу и разобраться с собой. Ну и третье. Менять поведение. Не действовать так, как вы это делали раньше. Например, вместо того, чтобы терпеть неприятные вам вещи, открыто говорите «мне не нравится», «мне не комфортно» и так далее. Скажем, вас уже который год не поднимают зарплату, хотя вы изо всех сил трудитесь. Попробуйте в этот раз просто сказать своему начальнику ртом, что вы хотите прибавку. Ну и так далее. #психолог #лабковский #6правил #вопросответ #хочуибуду #психология

      A post shared by Михаил Лабковский (@labkovskiyofficial) on

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      Теги: Психология Здоровье
      Источник: 24 Канал
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