Как бороться с паническими атаками
Приступы головокружения и тошноты могут возникнуть в любых местах – метро, автобусе, в офисе или дома.
Об этом пишет психолог Михаил Лабковский в Instagram.
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Он объясняет, что людям, с которыми происходят панические атаки, нужно кое-что помнить. Когда начнется паническая атака, нужно сказать себе: "Это просто страх. Я в полной безопасности. Страх не способен меня убить".
- затрудненное дыхание;
- головокружение
- дрожь;
- болезненное или учащенное сердцебиение;
- потливость.
Думайте о том, что даже от самой сильной панической атаки еще никто не умер.
Как бороться с паническими атаками
Психолог отметил, что страх – это обычная защитная реакция организма на опасность, а паническая атака – это вспышка страха, когда на самом деле реального повода нет.
Страх в опасные моменты –- не враг человеку, а друг. Поэтому он не способен человека ни покалечить, ни убить.
В любом случае, эта проблема лечится и весьма эффективно. Не бойтесь! Он отметил, что есть психологи и психотерапевты,которые именно на панических атаках, страхах и фобиях специализируются. Поэтому лучше обращаться к ним.
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