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      Как бороться с паническими атаками

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      Как бороться с паническими атаками
      Как бороться с паническими атаками / ymi.today

      Приступы головокружения и тошноты могут возникнуть в любых местах – метро, автобусе, в офисе или дома.

      Об этом пишет психолог Михаил Лабковский в Instagram.

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      Он объясняет, что людям, с которыми происходят панические атаки, нужно кое-что помнить. Когда начнется паническая атака, нужно сказать себе: "Это просто страх. Я в полной безопасности. Страх не способен меня убить".

       
      Панические атаки – симптомы
      1. затрудненное дыхание;
      2. головокружение
      3. дрожь;
      4. болезненное или учащенное сердцебиение;
      5. потливость.

      Думайте о том, что даже от самой сильной панической атаки еще никто не умер.

      Як боротись з панічними атаками
      Как бороться с паническими атаками

      Психолог отметил, что страх – это обычная защитная реакция организма на опасность, а паническая атака – это вспышка страха, когда на самом деле реального повода нет.

      Страх в опасные моменты –- не враг человеку, а друг. Поэтому он не способен человека ни покалечить, ни убить.

      В любом случае, эта проблема лечится и весьма эффективно. Не бойтесь! Он отметил, что есть психологи и психотерапевты,которые именно на панических атаках, страхах и фобиях специализируются. Поэтому лучше обращаться к ним.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Друзья, очень часто мне задают вопрос про панические атаки. У меня на радиостанции «Эхо Москвы» была как-то целая передача, им посвящённая. А вообще имейте в виду: есть психологи и психотерапевты, которые именно на панических атаках, страхах и фобиях специализируются. Лучше обращаться именно к ним. ⠀ Есть одна очень важная вещь, которую нужно помнить людям, с которыми случаются атаки. Надо, прямо когда она начинается, сказать себе: «ЭТО ПРОСТО СТРАХ. Я В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СТРАХ НЕ СПОСОБЕН МЕНЯ УБИТЬ». ⠀ Держите в голове мысль, что даже от самой сильной панической атаки ещё никто не умер. Страх – это естественная, защитная реакция нашей психики на опасность, а паническая атака – это всплеск страха, когда реального повода для него нет. ⠀ Помните, что даже в моменты ужаса страх – наш друг, а не враг. Поэтому покалечить, и уж тем более убить вас он точно не способен. ⠀ В любом случае, эта проблема лечится и весьма эффективно. Не бойтесь! ⠀ #психолог #фобия #паническиеатаки #паника #страх #психология #вопросответ #лабковский

      A post shared by Михаил Лабковский (@labkovskiyofficial) on

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      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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