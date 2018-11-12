Приступы головокружения и тошноты могут возникнуть в любых местах – метро, автобусе, в офисе или дома.

Об этом пишет психолог Михаил Лабковский в Instagram.

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Он объясняет, что людям, с которыми происходят панические атаки, нужно кое-что помнить. Когда начнется паническая атака, нужно сказать себе: "Это просто страх. Я в полной безопасности. Страх не способен меня убить".

Панические атаки – симптомы затрудненное дыхание; головокружение дрожь; болезненное или учащенное сердцебиение; потливость.

Думайте о том, что даже от самой сильной панической атаки еще никто не умер.



Как бороться с паническими атаками

Психолог отметил, что страх – это обычная защитная реакция организма на опасность, а паническая атака – это вспышка страха, когда на самом деле реального повода нет.

Страх в опасные моменты –- не враг человеку, а друг. Поэтому он не способен человека ни покалечить, ни убить.

В любом случае, эта проблема лечится и весьма эффективно. Не бойтесь! Он отметил, что есть психологи и психотерапевты,которые именно на панических атаках, страхах и фобиях специализируются. Поэтому лучше обращаться к ним.

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