Как бороться с преданием после праздников

Праздники прошли, а еда, которую вы приготовили, осталась в холодильнике. Врач-психотерапевт Михаил Гаврилов считает, что те, кто позволили себе съесть лишнее во время праздников, продолжают есть больше и после того, как они прошли.

Он назвал несколько советов, как выбраться из этого состояния без стресса, говорится в сообщении в Instagram.

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1. Нормализуйте сон

И спите не менее семи часов. В новогоднюю ночь режим сна большинства людей сместился, а это чревато тягой к нездоровой сладкой, жирной и соленой пище и нарушением контроля аппетита.

2. Вернитесь к рациональному питанию и ешьте в одно и то же время

После праздников, когда полки холодильника ломятся от блюд, к ним только руку протяни. Люди позволяют себе есть больше, чем они в этом нуждаются: за компанию, под красивый фильм, от скуки. Если вы вернетесь к рациональному питанию, то после праздников у вас пропадет желание съесть половину холодильника за раз.

3. Проведите ревизию на кухне

Выбросьте все, что вы считаете вредной пищей. Это могут быть полуфабрикаты, промышленно переработанные продукты. Также избавьтесь от тех продуктов,

которые можете импульсивно съесть, сидя дома, и потом сильно пожалеть. ⠀

4. Проанализируйте свои эмоции в отношении еды

Отследите эмоции, которые вы получаете с едой, возможно, вы едите больше тогда, когда расстроены. Помните, еда дает лишь кратковременное удовольствие, после чего возвращает к предыдущему состоянию, которое может усилиться чувством вины за лишние съеденные калории.

Проанализируйте свои эмоции в отношении еды

5. Будьте активными

Прогуляйтесь по парку, сходите на каток или на горку. Это поможет бороться с перееданием.

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