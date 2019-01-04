10:32
4 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
      Вєсті Кремля
      16:42, 3 января
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, 3 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Как бороться с преданием после праздников

      29 Читати новину українською
      Как бороться с преданием после праздников
      Как бороться с преданием после праздников / thursailso.com

      Праздники прошли, а еда, которую вы приготовили, осталась в холодильнике. Врач-психотерапевт Михаил Гаврилов считает, что те, кто позволили себе съесть лишнее во время праздников, продолжают есть больше и после того, как они прошли.

      Он назвал несколько советов, как выбраться из этого состояния без стресса, говорится в сообщении в Instagram.

      Читайте также: Какой срок годности новогодних салатов

      1. Нормализуйте сон

      И спите не менее семи часов. В новогоднюю ночь режим сна большинства людей сместился, а это чревато тягой к нездоровой сладкой, жирной и соленой пище и нарушением контроля аппетита.

      via GIPHY

      2. Вернитесь к рациональному питанию и ешьте в одно и то же время

      После праздников, когда полки холодильника ломятся от блюд, к ним только руку протяни. Люди позволяют себе есть больше, чем они в этом нуждаются: за компанию, под красивый фильм, от скуки. Если вы вернетесь к рациональному питанию, то после праздников у вас пропадет желание съесть половину холодильника за раз.

      3. Проведите ревизию на кухне

      Выбросьте все, что вы считаете вредной пищей. Это могут быть полуфабрикаты, промышленно переработанные продукты. Также избавьтесь от тех продуктов,
      которые можете импульсивно съесть, сидя дома, и потом сильно пожалеть. ⠀

      4. Проанализируйте свои эмоции в отношении еды

      Отследите эмоции, которые вы получаете с едой, возможно, вы едите больше тогда, когда расстроены. Помните, еда дает лишь кратковременное удовольствие, после чего возвращает к предыдущему состоянию, которое может усилиться чувством вины за лишние съеденные калории.

      Проаналізуйте свої емоції щодо їжі

      Проанализируйте свои эмоции в отношении еды

      5. Будьте активными

      Прогуляйтесь по парку, сходите на каток или на горку. Это поможет бороться с перееданием.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января 2018 , 16:03
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта 2018 , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта 2018 , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук